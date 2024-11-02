https://ria.ru/20241102/pentagon-1981394654.html

"Отстаем на годы". Пентагон раскрыл, чему научился у российской армии

"Отстаем на годы". Пентагон раскрыл, чему научился у российской армии - РИА Новости, 02.11.2024

"Отстаем на годы". Пентагон раскрыл, чему научился у российской армии

В США решили серьезно встряхнуть оборонку. Пентагон опубликовал план реализации Национальной оборонно-промышленной стратегии, который должен обеспечить... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:00

2024-11-02T08:00

2024-11-02T08:02

безопасность

вашингтон (штат)

россия

сша

владимир зеленский

ллойд остин

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. В США решили серьезно встряхнуть оборонку. Пентагон опубликовал план реализации Национальной оборонно-промышленной стратегии, который должен обеспечить производственные мощности, достаточные для войны с крупной державой. Как показывает опыт последних лет, с этим большие проблемы. О самом важном в документе — в материале РИА Новости.ВПК не успеваетВооруженный конфликт на Украине проходит не только в военной, но и в промышленной плоскости. Россия и коллективный Запад напрямую соревнуются, кто способен в необходимых объемах выпускать оборонную продукцию. И Москва, частично переведшая экономику на военные рельсы, в этой гонке пока побеждает, несмотря на колоссальное санкционное давление."Материальная поддержка Украины продемонстрировала вызовы, связанные с обслуживанием, восстановлением и увеличением производства запасов американских боеприпасов, — говорится в докладе. — Неспособность поддерживать и потенциально увеличивать их ставит под угрозу боевые возможности и боеготовность сил. Минобороны требуется наращивание мощностей для обеспечения достаточного производства новых, продвинутых боеприпасов".Почти за три года конфликта Пентагон практически исчерпал возможности по поставкам Киеву ряда вооружений. Да, у США на базах хранения еще хватает танков, БМП, БТР, самоходной и буксируемой артиллерии. Однако это не поможет украинцам добиться победы или каких-то значимых продвижений на поле боя. ВСУ требуют оперативно-тактические ракеты ATACMS и боекомплект для комплексов ПВО. Однако американская промышленность едва успевает пополнить запасы собственной армии.Ситуацию лучше всего описать на примере. Владимир Зеленский в одном из "секретных" пунктов "плана победы" передал список целей на территории России для ударов американским высокоточным оружием. Министр обороны США Ллойд Остин ознакомился с документом, после чего констатировал: у Вашингтона с союзниками попросту не хватит ракет, чтобы удовлетворить эти "хотелки". И порекомендовал делать ставку на дальнобойные ударные дроны, фактически отказав Зеленскому в поддержке.Шесть пунктовПервую редакцию Национальной оборонно-промышленной стратегии Пентагон опубликовал еще в январе. В ней отмечалась необходимость повышения устойчивости цепочек поставок, подготовки специалистов, разумного распределения средств, чтобы в кратчайшие сроки позволить оборонке наращивать производство оружия в больших масштабах. В новом же плане поясняется, как добиться этих целей. Авторы выдвигают шесть ключевых инициатив.Во-первых, Минобороны США призывает вкладывать средства в сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению авторов, это касается прежде всего развития американского подводного флота, а также инвестиций в высокоточное оружие, которое Вашингтон планирует разместить на так называемой первой островной цепи в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Этот пункт включает в себя также наращивание основных видов боеприпасов Сухопутных войск.Второй пункт касается создания надежной цепочки поставок материалов и компонентов, не зависящей от воли недружественных государств. Здесь все очевидно: Пентагон пытается избавиться от зависимости от китайской микроэлектроники. Предполагается, что критические технологии будут производить в США. Это выглядит очень оптимистично с учетом того, что КНР сегодня — мировая фабрика дронов и Вашингтон от нее серьезно отстает.В-третьих, предполагается расширить союзническое промышленное сотрудничество с партнерами по AUKUS (Великобритания, США, Австралия). Вероятно, речь идет о строительстве для ВМС Австралии серии атомных подводных лодок с обычными вооружениями. Но, очевидно, Вашингтон не хочет вкладываться в дорогостоящий проект без активного участия других союзников по военному блоку.Четвертый пункт включает в себя планы по модернизации ядерной триады. В этом отношении Вашингтон пока отстает от Москвы и Пекина, активно обновляющих силы стратегического сдерживания. Пентагон планирует увеличить финансирование таких программ, как межконтинентальная баллистическая ракета LGM-35 Sentinel, атомная подводная лодка Columbia и дальний бомбардировщик B-21 Raider.В-пятых, Пентагон предлагает сконцентрироваться на быстрой разработке и максимально оперативном развертывании беспилотных систем. В качестве примера приводится программа Replicator по созданию семейства недорогих надводных, воздушных и наземных дронов разведывательного, ударного и транспортного классов. С прицелом опять же на гипотетический вооруженный конфликт с Китаем.Наконец, заключительный, шестой пункт призывает инвестировать в защиту интеллектуальной собственности американских компаний, предотвращать случаи воровства и копирования технологий недружественными странами, бороться с промышленным шпионажем.Главный дефицитОтдельное и самое пристальное внимание Пентагон рекомендует обратить на производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов — один из самых ходовых товаров на международном рынке вооружений. Американцы планируют к 2025-му ежемесячно выпускать по 100 тысяч единиц таких боеприпасов. В 2024 финансовом году на эту программу выделили 3,1 миллиарда долларов, а в мае конгресс почти удвоил сумму финансирования.Между тем догнать Москву будет непросто. В октябре командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия втрое превосходит страны альянса по производству снарядов. По его словам, это создает значительный разрыв на поле боя, где на один боеприпас ВСУ приходится пять российских. В заявлении генерала четко читается опасение: Запад в гипотетической войне с Россией будет уступать в артиллерийской мощи.Пентагон признал, что в середине 2010-х США выпускали менее трех тысяч 155-миллиметровых боеприпасов в год. К 2022-му производство достигло 14,4 тысячи, но этого оказалось недостаточно для ВСУ во время контрнаступления. В условиях текущих боевых действий такого запаса хватает лишь на неделю.Надо сказать, планы у Пентагона более чем амбициозные. Остается вопрос, сможет ли он их реализовать в обозримом будущем. Неконтролируемое удорожание перспективных программ, нарушенные пандемией COVID производственные цепочки, общее устаревание промышленной базы — все это способно серьезно затянуть модернизацию американской оборонки.

https://ria.ru/20241030/postavki-1980800881.html

https://ria.ru/20241031/ukraina-1981166324.html

https://ria.ru/20241029/pentagon-1980776117.html

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безопасность, вашингтон (штат), россия, сша, владимир зеленский, ллойд остин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, aukus, b-21 (стратегический бомбардировщик)