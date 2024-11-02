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"Протухшие бумажки". Заявление Остина о России вызвало шок в США - РИА Новости, 02.11.2024
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05:53 02.11.2024 (обновлено: 10:04 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ostin-1981460642.html
"Протухшие бумажки". Заявление Остина о России вызвало шок в США
"Протухшие бумажки". Заявление Остина о России вызвало шок в США - РИА Новости, 02.11.2024
"Протухшие бумажки". Заявление Остина о России вызвало шок в США
Глава Пентагона Ллойд Остин лишен критического мышления, когда делает громкие заявления о якобы "присутствии северокорейских военных в России", заявил бывший... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T05:53
2024-11-02T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
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ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин лишен критического мышления, когда делает громкие заявления о якобы "присутствии северокорейских военных в России", заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. В среду Остин выступил с заявлением, в котором пригрозил возможным использованием солдатами ВСУ американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их нахождения в зоне СВО. "Проблема Остина в том, что либо он лжет, либо он самый невежественный и некритично мыслящий человек в мире, который принимал за чистую монету протухшие бумажки доносов ЦРУ", — выразил мнение эксперт.По словам Джонсона, отсутствие логики у Остина объясняется тем, что Запад и НАТО очень встревожены, и у них нет ответа на вопрос, что делать с Украиной, которая день за днем несет катастрофические потери.Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя отметил, что "истерика" вокруг северокорейской темы "удивительным образом совпала" с подписанием Владимиром Зеленским указа, согласно которому иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешается проходить службу в ВСУ на командных должностях. Он напомнил, что западные страны уже более двух лет пытаются склонить Сеул к более активному военно-техническому сотрудничеству с Киевом, и выразил надежду, что у южнокорейских партнеров хватит мудрости не повестись на новую уловку.
https://ria.ru/20241102/svo-1981454917.html
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в мире, россия, украина, ллойд остин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Протухшие бумажки". Заявление Остина о России вызвало шок в США

Джонсон: Остин теряет критическое мышление, рассуждая о северокорейских военных

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин лишен критического мышления, когда делает громкие заявления о якобы "присутствии северокорейских военных в России", заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В среду Остин выступил с заявлением, в котором пригрозил возможным использованием солдатами ВСУ американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их нахождения в зоне СВО.
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"Проблема Остина в том, что либо он лжет, либо он самый невежественный и некритично мыслящий человек в мире, который принимал за чистую монету протухшие бумажки доносов ЦРУ", — выразил мнение эксперт.
По словам Джонсона, отсутствие логики у Остина объясняется тем, что Запад и НАТО очень встревожены, и у них нет ответа на вопрос, что делать с Украиной, которая день за днем несет катастрофические потери.
Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя отметил, что "истерика" вокруг северокорейской темы "удивительным образом совпала" с подписанием Владимиром Зеленским указа, согласно которому иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешается проходить службу в ВСУ на командных должностях. Он напомнил, что западные страны уже более двух лет пытаются склонить Сеул к более активному военно-техническому сотрудничеству с Киевом, и выразил надежду, что у южнокорейских партнеров хватит мудрости не повестись на новую уловку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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