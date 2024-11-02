https://ria.ru/20241102/ostin-1981460642.html

"Протухшие бумажки". Заявление Остина о России вызвало шок в США

"Протухшие бумажки". Заявление Остина о России вызвало шок в США - РИА Новости, 02.11.2024

"Протухшие бумажки". Заявление Остина о России вызвало шок в США

Глава Пентагона Ллойд Остин лишен критического мышления, когда делает громкие заявления о якобы "присутствии северокорейских военных в России", заявил бывший... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T05:53

2024-11-02T05:53

2024-11-02T10:04

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин лишен критического мышления, когда делает громкие заявления о якобы "присутствии северокорейских военных в России", заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. В среду Остин выступил с заявлением, в котором пригрозил возможным использованием солдатами ВСУ американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их нахождения в зоне СВО. "Проблема Остина в том, что либо он лжет, либо он самый невежественный и некритично мыслящий человек в мире, который принимал за чистую монету протухшие бумажки доносов ЦРУ", — выразил мнение эксперт.По словам Джонсона, отсутствие логики у Остина объясняется тем, что Запад и НАТО очень встревожены, и у них нет ответа на вопрос, что делать с Украиной, которая день за днем несет катастрофические потери.Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя отметил, что "истерика" вокруг северокорейской темы "удивительным образом совпала" с подписанием Владимиром Зеленским указа, согласно которому иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешается проходить службу в ВСУ на командных должностях. Он напомнил, что западные страны уже более двух лет пытаются склонить Сеул к более активному военно-техническому сотрудничеству с Киевом, и выразил надежду, что у южнокорейских партнеров хватит мудрости не повестись на новую уловку.

https://ria.ru/20241102/svo-1981454917.html

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в мире, россия, украина, ллойд остин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины