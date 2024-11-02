https://ria.ru/20241102/opasnost-1981592519.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 02.11.2024

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:53

2024-11-02T17:53

2024-11-02T17:53

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!" - написал Гусев в своем Telegram-канале. Он призвал тех. кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - это коридор, ванная, кладовая. Если человек находится на улице, то губернатор порекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

https://ria.ru/20241102/opasnost-1981571430.html

воронежская область

россия

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, общество