https://ria.ru/20241102/mozhin-1981462399.html
Можин рассказал, как США влияют на отдельных членов БРИКС
Можин рассказал, как США влияют на отдельных членов БРИКС - РИА Новости, 02.11.2024
Можин рассказал, как США влияют на отдельных членов БРИКС
США и Запад предпринимают огромные усилия против стран БРИКС, оказывая давление на членов объединения, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T06:15
2024-11-02T06:15
2024-11-02T06:15
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США и Запад предпринимают огромные усилия против стран БРИКС, оказывая давление на членов объединения, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Они - и конкретно США - предпринимают огромные усилия в попытке держать за хвост страны БРИКС… На страны оказывается колоссальное давление", - сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября, комментируя беспокойство Запада развитием БРИКС. Как отметил Можин, США пытаются влиять на членов БРИКС через свои посольства, которые работают в этом направлении. Он добавил, что западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между членами объединения, но отказываются это признавать. "Они врут, когда говорят, что их не беспокоит углубление сотрудничества стран БРИКС, что у них прекрасные двусторонние отношения с большинством этих стран", - отметил Можин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240503/briks-1943603376.html
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в мире, цены на нефть, россия, сша, бразилия, алексей можин, брикс, мвф
В мире, Цены на нефть, Россия, США, Бразилия, Алексей Можин, БРИКС, МВФ
Можин рассказал, как США влияют на отдельных членов БРИКС
Можин: США противодействуют БРИКС, влияя на участников объединения
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США и Запад предпринимают огромные усилия против стран БРИКС, оказывая давление на членов объединения, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"Они - и конкретно США - предпринимают огромные усилия в попытке держать за хвост страны БРИКС… На страны оказывается колоссальное давление", - сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября, комментируя беспокойство Запада развитием БРИКС.
Как отметил Можин, США пытаются влиять на членов БРИКС через свои посольства, которые работают в этом направлении.
Он добавил, что западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между членами объединения, но отказываются это признавать.
"Они врут, когда говорят, что их не беспокоит углубление сотрудничества стран БРИКС, что у них прекрасные двусторонние отношения с большинством этих стран", - отметил Можин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в него теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС в Казани
прошел с 22 по 24 октября.