Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 02.11.2024 (обновлено: 11:12 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/moskva-1981466004.html
В Москве прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников
В Москве прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 02.11.2024
В Москве прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников
Более 500 тысяч учащихся в Москве поучаствовали в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников на платформе Московской электронной школы, сообщается на сайте РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:46
2024-11-02T11:12
общество
москва
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_32d1206611524e1ded32dba6c19c87e6.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 500 тысяч учащихся в Москве поучаствовали в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников на платформе Московской электронной школы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве подвели итоги первого этапа Всероссийской олимпиады школьников. Соревнование прошло в сервисе "Олимпиады" на платформе Московской электронной школы (МЭШ). В нем приняли участие более 500 тысяч столичных школьников", - говорится в сообщении. Второй муниципальный этап олимпиады проходит с 23 октября. Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников москвичи написали более 1,8 миллиона работ по 24 предметам. Кроме того, сервис позволяет зарегистрироваться и на другие интеллектуальные состязания, например, на Московскую олимпиаду школьников и олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы". Также в этом учебном году в "МЭШ" для учеников пятых-девятых классов начал работу сервис "Цифровой учитель" по математике. Платформа с помощью искусственного интеллекта анализирует знания ребенка, определяет темы, в освоении которых есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов.
https://ria.ru/20241010/shaman-1977407183.html
https://ria.ru/20240518/olimpiada-1946867625.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_182969aa43c2b98069a4e89ae9d85d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Социальный навигатор, СН_Образование
В Москве прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников

Более 500 тысяч школьников поучаствовали в первом этапе Всероссийской олимпиады

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 500 тысяч учащихся в Москве поучаствовали в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников на платформе Московской электронной школы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве подвели итоги первого этапа Всероссийской олимпиады школьников. Соревнование прошло в сервисе "Олимпиады" на платформе Московской электронной школы (МЭШ). В нем приняли участие более 500 тысяч столичных школьников", - говорится в сообщении.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Школьники в Чите будут изучать творчество певца Shaman
10 октября, 15:25
Второй муниципальный этап олимпиады проходит с 23 октября. Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников москвичи написали более 1,8 миллиона работ по 24 предметам.
Кроме того, сервис позволяет зарегистрироваться и на другие интеллектуальные состязания, например, на Московскую олимпиаду школьников и олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы".
Также в этом учебном году в "МЭШ" для учеников пятых-девятых классов начал работу сервис "Цифровой учитель" по математике. Платформа с помощью искусственного интеллекта анализирует знания ребенка, определяет темы, в освоении которых есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов.
Участинки олимпиады Музеи. Парки. Усадьбы - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Дети из Москвы взяли 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы"
18 мая, 13:14
 
ОбществоМоскваСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала