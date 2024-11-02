https://ria.ru/20241102/moskva-1981466004.html
В Москве прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников
В Москве прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 02.11.2024
В Москве прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников
Более 500 тысяч учащихся в Москве поучаствовали в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников на платформе Московской электронной школы, сообщается на сайте РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:46
2024-11-02T07:46
2024-11-02T11:12
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 500 тысяч учащихся в Москве поучаствовали в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников на платформе Московской электронной школы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве подвели итоги первого этапа Всероссийской олимпиады школьников. Соревнование прошло в сервисе "Олимпиады" на платформе Московской электронной школы (МЭШ). В нем приняли участие более 500 тысяч столичных школьников", - говорится в сообщении. Второй муниципальный этап олимпиады проходит с 23 октября. Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников москвичи написали более 1,8 миллиона работ по 24 предметам. Кроме того, сервис позволяет зарегистрироваться и на другие интеллектуальные состязания, например, на Московскую олимпиаду школьников и олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы". Также в этом учебном году в "МЭШ" для учеников пятых-девятых классов начал работу сервис "Цифровой учитель" по математике. Платформа с помощью искусственного интеллекта анализирует знания ребенка, определяет темы, в освоении которых есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов.
https://ria.ru/20241010/shaman-1977407183.html
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общество, москва, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Социальный навигатор, СН_Образование
В Москве прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников
Более 500 тысяч школьников поучаствовали в первом этапе Всероссийской олимпиады
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 500 тысяч учащихся в Москве поучаствовали в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников на платформе Московской электронной школы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве подвели итоги первого этапа Всероссийской олимпиады школьников. Соревнование прошло в сервисе "Олимпиады" на платформе Московской электронной школы (МЭШ). В нем приняли участие более 500 тысяч столичных школьников", - говорится в сообщении.
Второй муниципальный этап олимпиады проходит с 23 октября. Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников москвичи написали более 1,8 миллиона работ по 24 предметам.
Кроме того, сервис позволяет зарегистрироваться и на другие интеллектуальные состязания, например, на Московскую олимпиаду школьников и олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы".
Также в этом учебном году в "МЭШ" для учеников пятых-девятых классов начал работу сервис "Цифровой учитель" по математике. Платформа с помощью искусственного интеллекта анализирует знания ребенка, определяет темы, в освоении которых есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов.