https://ria.ru/20241102/maslo-1981573504.html

ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию

ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию - РИА Новости, 02.11.2024

ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию

Объединенные Арабские Эмираты впервые начали поставки сливочного масла в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:47

2024-11-02T16:47

2024-11-02T17:14

экономика

россия

оаэ

турция

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты впервые начали поставки сливочного масла в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. "Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября. Ранее <...> не осуществлялись. По данным ФГИС "ВетИС", по состоянию на 2 ноября из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла", — говорится в заявлении.С воскресенья, 27 октября, Турция также начала экспортировать этот продукт в Россию. В Министерстве сельского хозяйства, в свою очередь, отметили, что работают над увеличением поставок из-за рубежа. Так, для импорта уже начались закупки у крупных экспортеров — Индии и Ирана.На минувшей неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев дал несколько поручений для стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. Через несколько дней Минсельхоз зафиксировал снижение стоимости продукта в оптовом сегменте. Как ожидается, это окажет влияние и на розницу.

https://ria.ru/20241031/yaytsa-1981186206.html

россия

оаэ

турция

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экономика, россия, оаэ, турция, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)