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ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию - РИА Новости, 02.11.2024
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16:47 02.11.2024 (обновлено: 17:14 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/maslo-1981573504.html
ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию
ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию - РИА Новости, 02.11.2024
ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию
Объединенные Арабские Эмираты впервые начали поставки сливочного масла в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:47
2024-11-02T17:14
экономика
россия
оаэ
турция
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты впервые начали поставки сливочного масла в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. "Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября. Ранее &lt;...&gt; не осуществлялись. По данным ФГИС "ВетИС", по состоянию на 2 ноября из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла", — говорится в заявлении.С воскресенья, 27 октября, Турция также начала экспортировать этот продукт в Россию. В Министерстве сельского хозяйства, в свою очередь, отметили, что работают над увеличением поставок из-за рубежа. Так, для импорта уже начались закупки у крупных экспортеров — Индии и Ирана.На минувшей неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев дал несколько поручений для стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. Через несколько дней Минсельхоз зафиксировал снижение стоимости продукта в оптовом сегменте. Как ожидается, это окажет влияние и на розницу.
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оаэ
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экономика, россия, оаэ, турция, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, ОАЭ, Турция, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию

Россельхознадзор: ОАЭ впервые начали поставлять сливочное масло в Россию

© iStock.com / FabrikaCrСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© iStock.com / FabrikaCr
Сливочное масло. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты впервые начали поставки сливочного масла в Россию, сообщили в Россельхознадзоре.
"Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября. Ранее <...> не осуществлялись. По данным ФГИС "ВетИС", по состоянию на 2 ноября из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла", — говорится в заявлении.
С воскресенья, 27 октября, Турция также начала экспортировать этот продукт в Россию. В Министерстве сельского хозяйства, в свою очередь, отметили, что работают над увеличением поставок из-за рубежа. Так, для импорта уже начались закупки у крупных экспортеров — Индии и Ирана.
На минувшей неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев дал несколько поручений для стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. Через несколько дней Минсельхоз зафиксировал снижение стоимости продукта в оптовом сегменте. Как ожидается, это окажет влияние и на розницу.
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ЭкономикаРоссияОАЭТурцияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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