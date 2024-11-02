https://ria.ru/20241102/maslo-1981573504.html
ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию
ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию - РИА Новости, 02.11.2024
ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию
Объединенные Арабские Эмираты впервые начали поставки сливочного масла в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:47
2024-11-02T16:47
2024-11-02T17:14
экономика
россия
оаэ
турция
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты впервые начали поставки сливочного масла в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. "Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября. Ранее <...> не осуществлялись. По данным ФГИС "ВетИС", по состоянию на 2 ноября из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла", — говорится в заявлении.С воскресенья, 27 октября, Турция также начала экспортировать этот продукт в Россию. В Министерстве сельского хозяйства, в свою очередь, отметили, что работают над увеличением поставок из-за рубежа. Так, для импорта уже начались закупки у крупных экспортеров — Индии и Ирана.На минувшей неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев дал несколько поручений для стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. Через несколько дней Минсельхоз зафиксировал снижение стоимости продукта в оптовом сегменте. Как ожидается, это окажет влияние и на розницу.
https://ria.ru/20241031/yaytsa-1981186206.html
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экономика, россия, оаэ, турция, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, ОАЭ, Турция, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию
Россельхознадзор: ОАЭ впервые начали поставлять сливочное масло в Россию