https://ria.ru/20241102/lavrov--1981620918.html

Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением

Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением - РИА Новости, 02.11.2024

Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением

Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису, а не только предпочитаемый... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T21:49

2024-11-02T21:49

2024-11-02T21:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

казань

украина

сергей лавров

брикс

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805128202_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_94db003b0f2154290716d7e5e099b5a8.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису, а не только предпочитаемый Западом принцип территориальной целостности, - одно из основных политических достижений мероприятия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. В интервью для международной сети TV BRICS Лавров отметил, что Запад предпочитает говорить об Украине, упоминая лишь принцип территориальной целостности, словно других принципов в уставе ООН нет. Однако, указал министр, там есть и принцип самоопределения народов, а также требование от всех членов ООН уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Киевский режим со своей стороны нарушает ключевые пункты устава, а Запад его хвалит, отметил Лавров. "То, что декларация казанского саммита применительно к украинскому кризису впервые закрепила подход, требующий уважения принципов устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, я считаю одним из наших основных политических достижений на этом мероприятии. Тем более, с учетом того, что под этой декларацией подписались уважаемые, влиятельные, быстрорастущие и политически активные страны", - сказал глава российского МИД. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241024/putin-1979882552.html

https://ria.ru/20241024/putin-1979882807.html

россия

казань

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, казань, украина, сергей лавров, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году