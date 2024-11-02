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Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:49 02.11.2024 (обновлено: 21:51 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/lavrov--1981620918.html
Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением
Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением - РИА Новости, 02.11.2024
Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением
Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису, а не только предпочитаемый... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T21:49
2024-11-02T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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украина
сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису, а не только предпочитаемый Западом принцип территориальной целостности, - одно из основных политических достижений мероприятия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. В интервью для международной сети TV BRICS Лавров отметил, что Запад предпочитает говорить об Украине, упоминая лишь принцип территориальной целостности, словно других принципов в уставе ООН нет. Однако, указал министр, там есть и принцип самоопределения народов, а также требование от всех членов ООН уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Киевский режим со своей стороны нарушает ключевые пункты устава, а Запад его хвалит, отметил Лавров. "То, что декларация казанского саммита применительно к украинскому кризису впервые закрепила подход, требующий уважения принципов устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, я считаю одним из наших основных политических достижений на этом мероприятии. Тем более, с учетом того, что под этой декларацией подписались уважаемые, влиятельные, быстрорастущие и политически активные страны", - сказал глава российского МИД. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241024/putin-1979882552.html
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в мире, россия, казань, украина, сергей лавров, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Казань, Украина, Сергей Лавров, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением

Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС политдостижением

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису, а не только предпочитаемый Западом принцип территориальной целостности, - одно из основных политических достижений мероприятия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
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В интервью для международной сети TV BRICS Лавров отметил, что Запад предпочитает говорить об Украине, упоминая лишь принцип территориальной целостности, словно других принципов в уставе ООН нет. Однако, указал министр, там есть и принцип самоопределения народов, а также требование от всех членов ООН уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Киевский режим со своей стороны нарушает ключевые пункты устава, а Запад его хвалит, отметил Лавров.
"То, что декларация казанского саммита применительно к украинскому кризису впервые закрепила подход, требующий уважения принципов устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, я считаю одним из наших основных политических достижений на этом мероприятии. Тем более, с учетом того, что под этой декларацией подписались уважаемые, влиятельные, быстрорастущие и политически активные страны", - сказал глава российского МИД.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКазаньУкраинаСергей ЛавровБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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