Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением
Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС политдостижением
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису, а не только предпочитаемый Западом принцип территориальной целостности, - одно из основных политических достижений мероприятия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
В интервью для международной сети TV BRICS Лавров отметил, что Запад предпочитает говорить об Украине, упоминая лишь принцип территориальной целостности, словно других принципов в уставе ООН нет. Однако, указал министр, там есть и принцип самоопределения народов, а также требование от всех членов ООН уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Киевский режим со своей стороны нарушает ключевые пункты устава, а Запад его хвалит, отметил Лавров.
"То, что декларация казанского саммита применительно к украинскому кризису впервые закрепила подход, требующий уважения принципов устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, я считаю одним из наших основных политических достижений на этом мероприятии. Тем более, с учетом того, что под этой декларацией подписались уважаемые, влиятельные, быстрорастущие и политически активные страны", - сказал глава российского МИД.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.