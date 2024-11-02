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Казахстан пригласили стать партнером БРИКС, сообщил российский посол - РИА Новости, 02.11.2024
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10:15 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/kazahstan-1981483129.html
Казахстан пригласили стать партнером БРИКС, сообщил российский посол
Казахстан пригласили стать партнером БРИКС, сообщил российский посол - РИА Новости, 02.11.2024
Казахстан пригласили стать партнером БРИКС, сообщил российский посол
Казахстан пригласили стать партнером БРИКС на недавно прошедшем в Казани саммите организации, заявил в субботу посол России в республике Алексей Бородавкин. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:15
2024-11-02T10:15
в мире
казахстан
казань
алексей бородавкин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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АСТАНА, 2 ноя - РИА Новости. Казахстан пригласили стать партнером БРИКС на недавно прошедшем в Казани саммите организации, заявил в субботу посол России в республике Алексей Бородавкин. "На недавно прошедшем в Казани саммите объединения (БРИКС - ред.) учреждена новая категория государств-партнеров, войти в которую приглашены 13 государств, включая Казахстан. Уверен, что значимость данного форума будет только возрастать. БРИКС - это движущая сила глобального перехода к более справедливому многополярному миропорядку", - сказал Бородавкин в Астане на международной конференции "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии". Российский дипломат выразил надежду, что встреча экспертов в столице Казахстана станет продолжением дискуссии об итогах не только саммита БРИКС, но и международной конференции по евразийской безопасности, которая прошла в Минске с 31 октября по 1 ноября. Посол отметил сбалансированный и конструктивный внешнеполитический курс Казахстана и активную роль Астаны в поддержании региональной стабильности в Центральной Евразии.
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в мире, казахстан, казань, алексей бородавкин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Казахстан, Казань, Алексей Бородавкин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Казахстан пригласили стать партнером БРИКС, сообщил российский посол

Посол Бородавкин: Казахстан пригласили стать партнером БРИКС на саммите в Казани

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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АСТАНА, 2 ноя - РИА Новости. Казахстан пригласили стать партнером БРИКС на недавно прошедшем в Казани саммите организации, заявил в субботу посол России в республике Алексей Бородавкин.
«
"На недавно прошедшем в Казани саммите объединения (БРИКС - ред.) учреждена новая категория государств-партнеров, войти в которую приглашены 13 государств, включая Казахстан. Уверен, что значимость данного форума будет только возрастать. БРИКС - это движущая сила глобального перехода к более справедливому многополярному миропорядку", - сказал Бородавкин в Астане на международной конференции "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии".
Российский дипломат выразил надежду, что встреча экспертов в столице Казахстана станет продолжением дискуссии об итогах не только саммита БРИКС, но и международной конференции по евразийской безопасности, которая прошла в Минске с 31 октября по 1 ноября. Посол отметил сбалансированный и конструктивный внешнеполитический курс Казахстана и активную роль Астаны в поддержании региональной стабильности в Центральной Евразии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
В миреКазахстанКазаньАлексей БородавкинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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