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Казахстан пригласили стать партнером БРИКС, сообщил российский посол
Казахстан пригласили стать партнером БРИКС, сообщил российский посол - РИА Новости, 02.11.2024
Казахстан пригласили стать партнером БРИКС, сообщил российский посол
Казахстан пригласили стать партнером БРИКС на недавно прошедшем в Казани саммите организации, заявил в субботу посол России в республике Алексей Бородавкин. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:15
2024-11-02T10:15
2024-11-02T10:15
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саммит брикс в казани в 2024 году
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АСТАНА, 2 ноя - РИА Новости. Казахстан пригласили стать партнером БРИКС на недавно прошедшем в Казани саммите организации, заявил в субботу посол России в республике Алексей Бородавкин. "На недавно прошедшем в Казани саммите объединения (БРИКС - ред.) учреждена новая категория государств-партнеров, войти в которую приглашены 13 государств, включая Казахстан. Уверен, что значимость данного форума будет только возрастать. БРИКС - это движущая сила глобального перехода к более справедливому многополярному миропорядку", - сказал Бородавкин в Астане на международной конференции "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии". Российский дипломат выразил надежду, что встреча экспертов в столице Казахстана станет продолжением дискуссии об итогах не только саммита БРИКС, но и международной конференции по евразийской безопасности, которая прошла в Минске с 31 октября по 1 ноября. Посол отметил сбалансированный и конструктивный внешнеполитический курс Казахстана и активную роль Астаны в поддержании региональной стабильности в Центральной Евразии.
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В мире, Казахстан, Казань, Алексей Бородавкин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Казахстан пригласили стать партнером БРИКС, сообщил российский посол
Посол Бородавкин: Казахстан пригласили стать партнером БРИКС на саммите в Казани