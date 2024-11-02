https://ria.ru/20241102/iran-1981539664.html
Генерал КСИР рассказал, каким будет ответ Ирана на атаку Израиля
Генерал КСИР рассказал, каким будет ответ Ирана на атаку Израиля - РИА Новости, 02.11.2024
Генерал КСИР рассказал, каким будет ответ Ирана на атаку Израиля
Иран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку Тель-Авива по иранской территории, заявил официальный представитель... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:21
2024-11-02T14:21
2024-11-02T14:21
в мире
иран
израиль
тель-авив
обострение ситуации между ираном и израилем
корпус стражей исламской революции
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ТЕГЕРАН, 2 ноя – РИА Новости. Иран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку Тель-Авива по иранской территории, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини. "На новую атаку врага будет обязательно дан решительный ответ... (масштаб которого - ред.) будет выходить за пределы понимания врага, (и характер которого будет - ред.) обдуманным и мощным. Враг должен усвоить, что он не может совершить никакого злодеяния, и что он несомненно получит сокрушительный ответ на свое злодеяние", - передает слова генерала агентство Tasnim. На прошлой неделе армия Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, тель-авив, обострение ситуации между ираном и израилем, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Корпус стражей исламской революции
Генерал КСИР рассказал, каким будет ответ Ирана на атаку Израиля
Наини: Иран даст выходящий за пределы понимания Израиля ответ на его атаку
ТЕГЕРАН, 2 ноя – РИА Новости. Иран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку Тель-Авива по иранской территории, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини.
"На новую атаку врага будет обязательно дан решительный ответ... (масштаб которого - ред.) будет выходить за пределы понимания врага, (и характер которого будет - ред.) обдуманным и мощным. Враг должен усвоить, что он не может совершить никакого злодеяния, и что он несомненно получит сокрушительный ответ на свое злодеяние", - передает слова генерала агентство Tasnim.
На прошлой неделе армия Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.