https://ria.ru/20241102/iran-1981480118.html

Производство твердотопливных ракет Ираном могут отложить, пишут СМИ

Производство твердотопливных ракет Ираном могут отложить, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2024

Производство твердотопливных ракет Ираном могут отложить, пишут СМИ

Производство Ираном ракет на твердом топливе может быть отложено на срок от года в результате повреждений, причиненных израильским обстрелом, утверждает издание РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T09:45

2024-11-02T09:45

2024-11-02T09:45

в мире

иран

израиль

сша

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Производство Ираном ракет на твердом топливе может быть отложено на срок от года в результате повреждений, причиненных израильским обстрелом, утверждает издание Wall Street Journal. "Некоторые официальные лица США заявили, что производство Ираном твердотопливных ракет может быть отложено на год или больше", - пишет издание. Отмечается, что главными целями ударов Израиля на ракетных объектах были так называемые планетарные смесители, которые используются для смешивания компонентов твердого ракетного топлива. По словам аналитиков, на которых ссылается издание, заменить их в случае повреждений не легко. "Хотя большинство иранских ракет работают на жидком топливе, атака нанесла удар по некоторым из самых ценных оружейных программ Ирана", - добавляет издание. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спутниковые снимки утверждало, что Космический центр иранского Корпуса стражей исламской революции "Шахруд", где производятся баллистические ракеты и происходит запуск ракет в рамках иранской космической программы, получил повреждения в результате израильского обстрела. Другие западные СМИ со ссылкой на американских экспертов также утверждали, что Израиль во время удара по Ирану якобы атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном. На прошлой неделе армия Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.

https://ria.ru/20241031/konsulstva--1981184524.html

https://ria.ru/20241031/lavrov-1981114019.html

https://ria.ru/20241031/iran-1981031424.html

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в мире, иран, израиль, сша, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024