https://ria.ru/20241102/gto-1981593824.html

Глава Мордовии перевыполнил нормы ГТО на фестивале среди госслужащих

Глава Мордовии перевыполнил нормы ГТО на фестивале среди госслужащих - РИА Новости, 02.11.2024

Глава Мордовии перевыполнил нормы ГТО на фестивале среди госслужащих

Глава Мордовии Артем Здунов сдал с перевыполнением нормы ГТО на фестивале среди госслужащих, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:01

2024-11-02T18:01

2024-11-02T18:01

республика мордовия

артем здунов

саранск

гто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов сдал с перевыполнением нормы ГТО на фестивале среди госслужащих, сообщает пресс-служба главы республики. Первый республиканский фестиваль ГТО среди государственных служащих прошел в Центре олимпийской подготовки в Саранске в субботу. В нем приняли участие 22 команды органов государственной власти республики. "С позитивным и боевым настроем сотрудники министерств, ведомств и администрации главы республики и правительства Мордовии приступили к преодолению нормативов. В первых рядах их прошел глава республики, который с легкостью выполнил и перевыполнил ряд необходимых показателей", - говорится в сообщении. Глава региона легко отжался и подтянулся на перекладине на "золотой" значок ГТО. "Я регулярно занимаюсь физической культурой и спортом - играю в теннис, футбол, поддерживаю свою физическую форму. Все нормативы дались одинаково легко", - приводятся в сообщении слова Здунова. Традиция сдачи комплекса ГТО была возрождена президентом России Владимиром Путиным 10 лет назад. "Это прекрасная возможность для любого человека проверить свою физическую подготовку, выносливость и показать пример здорового образа жизни. Жители Мордовии физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" сдают с завидной регулярностью, в регионе действует более 25 центров тестирования ГТО", - отмечается в сообщении. Глава Мордовии заявил, что фестиваль ГТО среди госслужащих должен стать традицией. "Давайте будем заниматься своим здоровьем, мотивировать нашу молодежь. Если мы что-то требуем от молодых людей, наших граждан, то должны, в первую очередь, показать это своим примером. Начнем с себя. Подготовка сейчас очень важна - мы все должны быть готовы постоять за нашу матушку-Россию", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

https://ria.ru/20241018/mordoviya-1978806688.html

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

артем здунов, саранск, гто