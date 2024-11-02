https://ria.ru/20241102/gorlovka-1981495523.html

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 02.11.2024

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя Горловки получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:43

2024-11-02T11:43

2024-11-02T11:43

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя Горловки получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты им. Румянцева ранен мирный горловчанин... В результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия