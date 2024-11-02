https://ria.ru/20241102/gorlovka-1981495523.html
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 02.11.2024
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя Горловки получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:43
2024-11-02T11:43
2024-11-02T11:43
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горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя Горловки получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты им. Румянцева ранен мирный горловчанин... В результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ получили ранения 2 человека