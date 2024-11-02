https://ria.ru/20241102/forum-1981592312.html

Представители бизнеса обменяются опытом в ходе российско-китайского форума

Представители бизнеса обменяются опытом в ходе российско-китайского форума - РИА Новости, 02.11.2024

Представители бизнеса обменяются опытом в ходе российско-китайского форума

Представители бизнес-кругов России и Китая обсудят вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах деятельности, а также обменяются знаниями и опытом на РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:53

2024-11-02T17:53

2024-11-02T17:53

китай

россия

казань

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Представители бизнес-кругов России и Китая обсудят вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах деятельности, а также обменяются знаниями и опытом на полях II Международного форума "Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество: РОСТКИ", сообщили в оргкомитете. Мероприятие пройдет с 13 по 15 ноября в Казани. Тематика деловых сессий форума охватывает широкий спектр областей, включая промышленность, информационные технологии, здравоохранение, образование и сельское хозяйство. Также запланированы экскурсии на ключевые предприятия Республики Татарстан (ПАО "КАМАЗ", "ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС", ООО "КАМАСТАЛЬ", АО "ОЭЗ "Иннополис", ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"), говорится в сообщении. Особый акцент программы будет сделан на многолетнем российско-китайском межгосударственном взаимодействии, которое станет одной из ключевых тем дискуссий в рамках деловой сессии Форума "75-летие установление дипломатических отношений России и КНР: от "великой дружбы" к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству". Важную роль в укреплении двусторонних отношений также играет культурный и образовательный обмен между Россией и Китаем. Инструменты межмуниципального сотрудничества и тренды развития области науки и образования будут представлены экспертами в рамках сессий, посвященным образованию и социальной среде. Спикеры форума также затронут историко-культурные аспекты взаимодействия двух стран и дальнейшее развитие туристского кластера. Дополнят деловую программу сессии по реализации международных проектов, где участники форума смогут узнать о тонкостях ведения бизнеса на территории России и Китая, а также об особенностях инвестиционного сотрудничества в современных реалиях глобального рынка, рассказали организаторы. Пленарное заседание "Россия и Китай в глобальной экономической игре" состоится во второй день форума. Ожидается, что в нем примут участие официальные правительственные делегации из провинций Гирин, Цзилинь, Сычуань, Хунань, Шаньси, Шэньси, муниципалитета г. Чунцинь, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики, Белгородской, Волгоградской, Кировской, Ростовской, Луганской, Мурманской, Сахалинской, Тюменской областей, Республик Дагестан и Коми, Еврейской автономной области, Удмуртской, Чеченской и Чувашской Республик, а также руководители крупнейших китайских компаний. В зоне, посвященной Году перекрестных культур России и Китая и представленной на форуме, будет представлена обширная программа русского, китайского и татарского традиционного искусства и ремесел. Также в программе культурной площадки запланированы: показ мод и выступления творческих коллективов, мастер-классы по китайскому языку, каллиграфии и изготовлению дракона из фетра, китайские шахматы и другие традиционные настольные игры, лекции о специфике российско-китайских переговоров и многое другое, добавили в оргкомитете.

https://ria.ru/20241030/rossiya-1980958392.html

https://ria.ru/20241030/kitay-1980824710.html

https://ria.ru/20241027/rossija-1980361937.html

китай

россия

казань

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китай, россия, казань