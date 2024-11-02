https://ria.ru/20241102/evropa-1981445395.html

Оба хуже: Европа обречена на Россию

Оба хуже: Европа обречена на Россию - РИА Новости, 02.11.2024

Оба хуже: Европа обречена на Россию

"Гудбай, Америка, о-о-о-о!" — примерно так можно перевести свежую заплачку в интеллектуальном европейском издании Politico. Смысл ее в том, что, кто бы ни... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:00

2024-11-02T08:00

2024-11-02T08:00

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"Гудбай, Америка, о-о-о-о!" — примерно так можно перевести свежую заплачку в интеллектуальном европейском издании Politico. Смысл ее в том, что, кто бы ни выиграл президентские выборы в США, европейско-американские отношения никогда уже не будут прежними: Америка все меньше интересуется Европой, Европа остается одна.Евроатлантисты оплакивают свои отношения с Вашингтоном, словно старая попрыгунья, от которой собирается сбежать очередной любовник после того, как она отдала ему буквально все до последней копейки.Симптомов охлаждения все больше — сокращается контингент американских баз, американские СМИ, университеты и корпорации пренебрегают Европой, даже американские послы в Старом Свете пошли какие-то робкие и невнятные. Никто не топнет ногой, не прикрикнет, как раньше, а ведь были же времена..."Стареющая и надломленная, страдающая аллергией на политику силы, раздробленная, боящаяся любого риска Европа вызывает в американцах не любовь, а нарастающее отвращение", — переживает автор.Само это нытье — ах, на кого ж ты меня покидаешь?! — вызывает у стороннего наблюдателя испанский стыд. Это ж надо было так опуститься, чтобы бегать за Дядей Сэмом, в слезах и соплях цепляясь за его ковбойские сапоги со шпорами.Поверить невозможно: конгломерат процветавших когда-то стран с населением в полмиллиарда, с развитой промышленностью, с легендарным культурным богатством и наследием хищников-предков в крови превратился под управлением брюссельских евроатлантистов в невнятное нечто, которое не знает, что ему делать в одиночестве на мировой сцене.Родина конкистадоров и гениев, пиратов и колонизаторов, наполеонов и талейранов скулит и почесывает задницу, ностальгируя по хозяйскому сапогу. Действительно, что ж делать-то?Трамп, приди он к власти, кинет Европу сразу и жестко, введя стопроцентные тарифы на европейские товары и развязав торговую войну. Но и Харрис будет давить на Киев с целью заключения мира с Россией, а потом быстренько сдаст все оставшиеся дела Брюсселю, забросит Старый Свет и развернется на Восток. Брошенка — ну как иначе назвать современную Европу?Неясны становятся тогда перспективы ЕС. Сегодня очевидно, что его короткий расцвет стал возможен исключительно за счет разграбления бывшего соцблока и постсоветских республик. Вашингтон позволил европейским вассалам пошакалить на этом пространстве, и ребята развернулись. Они откровенно угрохали промышленность и энергетику везде, где только смогли дотянуться. Превратили развитые страны соцлагеря в нищие, сидящие на дотациях территории и забрали себе все лакомые активы. Хватило этого на 30 лет. Кого было грабить дальше?И тут неожиданно европейцы сами оказались в роли жертвы. За считанные годы Вашингтон убил местные бизнесы коронавирусными локдаунами, разорил промышленность принудительным переходом на зеленые источники энергии, а потом взорвал "Северный поток — 2", запретил покупать газ и нефть у России и навязал свой СПГ с совершенно конским ценником.Промпроизводство Европы стало банкротиться, предприятия побежали в США, граждане застыли в раздумье перед ежегодным выбором: heating or eating (топить или есть). Если 16 лет назад ВВП ЕС был больше, чем у США, сегодня он меньше почти в полтора раза.Но не стоит надеяться, что Дядя Сэм просто поматросит и бросит. Он не уйдет, не закончив начатое. Американский сжиженный газ, американское оружие, американские технологии — все это будет продаваться в Старый Свет под дулом пистолета и по совершенно безбожным ценам. И вот когда ЕС окончательно погрязнет в долгах, американцы заберут себе лучшие активы, а Европу бросят окончательно.Тогда она вернется к своему естественному состоянию — нищете и убожеству. Последние 30 лет были исключением, бедность же для европейцев — давняя норма. В XIX веке Гоголь сбегал в Рим на дауншифтинг, потому что жизнь там была гораздо дешевле, чем в Санкт-Петербурге. В XX веке Хемингуэй с умилением описывал общие туалеты по типу дырки в полу в парижских домах и отсутствие центрального отопления. Да вспомните любую французскую комедию 1970-х и обратите внимание, как скромно живут персонажи.В начале 2000-х у ЕС был шанс осуществить идею единого свободного пространства от Лиссабона до Владивостока. Россия предлагала это без всякой задней мысли. Подобный тандем превратил бы нас в богатейшую экономику мира. Но осуществить такой грандиозный проект можно было только на равных. Не захотели? Ну сидите в нищете, топите свои шале кизяками.Что нам вообще эта престарелая Гекуба — Европа? Однако дело в том, что она очень разная. Рецессия обострила дикое неравенство, которое изначально подрывало Европейский Союз. В какой-то момент эта мина взорвется. "Страны ЕС будут жить в стиле "каждый за себя", — пророчит Politico, — глядеть друг на друга с подозрением и самостоятельно заключать сделки со сверхдержавами — Россией и Китаем".Даже сейчас, когда американцы пытаются нас стравить, в Старом Свете находятся и здравые политики, и миллионы людей, их поддерживающих, которые понимают, что только вместе с Россией у них есть шанс выжить и жить достойно.Совершенно неслучайно сегодня словацкий премьер дает интервью российскому телевидению, венгерский министр иностранных дел выступает по-русски на конференции по евразийской безопасности в Минске, а сербское руководство приезжает в Казань на саммит БРИКС.С Евросоюзом действительно отношения строить невозможно: невнятные женщины и женоподобные мужчины в Брюсселе погрязли в своей чудовищной надменности, они больны расизмом, мы для них "варвары-московиты". Однако можно разговаривать с отдельными странами, вести диалог с умными политиками, которых поддерживают миллионы избирателей.Это наш резерв, наш ресурс, политический и экономический, и глупо было бы им разбрасываться. В глобальном противостоянии перетянуть к себе отдельные европейские страны было бы очень полезно — нашу географию никто не отменял. Поэтому ослабление Евросоюза может стать весьма выгодным для России, и непрактично было бы отмахиваться от этой возможности. А кто там победит на выборах в США — действительно не суть важно.

https://ria.ru/20241101/ssha-1981141378.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

https://ria.ru/20241030/polsha-1980795843.html

https://ria.ru/20241030/rossiya-1980784215.html

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аналитика, европа, россия, сша, евросоюз, брикс, северный поток