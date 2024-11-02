https://ria.ru/20241102/ekspert-1981493461.html

Эксперт рассказала о возможном ответе России на использование ее активов

Эксперт рассказала о возможном ответе России на использование ее активов - РИА Новости, 02.11.2024

Эксперт рассказала о возможном ответе России на использование ее активов

Если Европейская комиссия разрешит Euroclear использовать активы России, то у Москвы есть несколько вариантов зеркальных ответов, однако они сопряжены с... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:33

2024-11-02T11:33

2024-11-02T11:33

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Если Европейская комиссия разрешит Euroclear использовать активы России, то у Москвы есть несколько вариантов зеркальных ответов, однако они сопряжены с рисками, прокомментировала РИА Новости доцент, директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. Ранее издание Politico, ссылаясь на трех неназванных чиновников, знакомых с ситуацией, сообщило, что Европейская комиссия рассматривает возможность разрешить Euroclear использовать замороженные российские активы для того, чтобы защитить кредит G7 Украине в размере 45 миллиардов евро от возможных ответных мер со стороны Москвы. "У России есть зеркальный ответ в случае использования наших активов, о чем неоднократно заявляло руководство страны. На счетах типа "С" (специальные счета в российских банках для иностранцев) хранятся достаточно крупные суммы. Соответственно, в случае использования российских средств недружественными странами, мы можем конфисковать деньги с этих счетов", - напомнила Давыдова. Кроме того, имеются средства, замороженные на Мосбирже - акции, дивиденды и ОФЗ. "Наконец, мы можем национализировать банки и предприятия, принадлежащие европейским компаниям. Можем ли мы это сделать? Да, можем", - добавила эксперт. "Нужно ли это делать? Если смотреть на перспективу, то подобные меры подрывают доверие к финансовой системе страны, снижают ее инвестиционную привлекательность, как это и произошло с ЕС в случае с российскими активами", - обратила внимание Давыдова, говоря о возможных рисках, сопряженных с реализацией различных ответных мер. При этом под защитными мерами в отношении кредита Украине, о которых идет речь в статье Politico, можно понимать два аспекта. Во-первых, так Euroclear хочет защитить себя от судебных разбирательств, в которые он вовлечен российской стороной. "Во-вторых, российские деньги - это обеспечение кредита Украине. Евросоюз прекрасно понимает, что оплачивать проценты по кредиту Украина не в состоянии", - дополнила она. При этом доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова подчеркнула, что подобные действия противоречат международному праву. Замораживание активов - не новая мера для США и ЕС: например, она применялась в отношении Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Афганистана и Венесуэлы. Однако "не было прецедентов, чтобы эти деньги отдавали другой стране". "Если кто-то берет чужие деньги без согласия владельца - это воровство и не важно, какие цели при этом он преследует", - заключила Давыдова.

https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980718030.html

https://ria.ru/20240313/aktivy-1932623129.html

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украина, россия, москва, euroclear, рэу имени г. в. плеханова, politico, в мире