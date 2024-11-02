Эксперт рассказала о возможном ответе России на использование ее активов
Эксперт Давыдова: Россия может конфисковать деньги с замороженных активов ЕС
© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Если Европейская комиссия разрешит Euroclear использовать активы России, то у Москвы есть несколько вариантов зеркальных ответов, однако они сопряжены с рисками, прокомментировала РИА Новости доцент, директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
Ранее издание Politico, ссылаясь на трех неназванных чиновников, знакомых с ситуацией, сообщило, что Европейская комиссия рассматривает возможность разрешить Euroclear использовать замороженные российские активы для того, чтобы защитить кредит G7 Украине в размере 45 миллиардов евро от возможных ответных мер со стороны Москвы.
"У России есть зеркальный ответ в случае использования наших активов, о чем неоднократно заявляло руководство страны. На счетах типа "С" (специальные счета в российских банках для иностранцев) хранятся достаточно крупные суммы. Соответственно, в случае использования российских средств недружественными странами, мы можем конфисковать деньги с этих счетов", - напомнила Давыдова.
Кроме того, имеются средства, замороженные на Мосбирже - акции, дивиденды и ОФЗ. "Наконец, мы можем национализировать банки и предприятия, принадлежащие европейским компаниям. Можем ли мы это сделать? Да, можем", - добавила эксперт.
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"Нужно ли это делать? Если смотреть на перспективу, то подобные меры подрывают доверие к финансовой системе страны, снижают ее инвестиционную привлекательность, как это и произошло с ЕС в случае с российскими активами", - обратила внимание Давыдова, говоря о возможных рисках, сопряженных с реализацией различных ответных мер.
При этом под защитными мерами в отношении кредита Украине, о которых идет речь в статье Politico, можно понимать два аспекта. Во-первых, так Euroclear хочет защитить себя от судебных разбирательств, в которые он вовлечен российской стороной. "Во-вторых, российские деньги - это обеспечение кредита Украине. Евросоюз прекрасно понимает, что оплачивать проценты по кредиту Украина не в состоянии", - дополнила она.
При этом доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова подчеркнула, что подобные действия противоречат международному праву. Замораживание активов - не новая мера для США и ЕС: например, она применялась в отношении Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Афганистана и Венесуэлы. Однако "не было прецедентов, чтобы эти деньги отдавали другой стране". "Если кто-то берет чужие деньги без согласия владельца - это воровство и не важно, какие цели при этом он преследует", - заключила Давыдова.