https://ria.ru/20241102/ekspert-1981491188.html
Трамп не будет просить Путина вывести войска с Украины, считает эксперт
Трамп не будет просить Путина вывести войска с Украины, считает эксперт - РИА Новости, 02.11.2024
Трамп не будет просить Путина вывести войска с Украины, считает эксперт
Заявления бывшего спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах может попросить президента... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:12
2024-11-02T11:12
2024-11-02T11:12
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Заявления бывшего спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах может попросить президента России Владимира Путина вывести войска с Украины скорее обрезаны, потому что России нужно предложить что-то взамен, в противном случае это просто глупость, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском молодежном форуме по безопасности заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может попросить президента России Владимира Путина вывести войска с Украины. "Во-первых, Курт Волкер - это не любитель Трампа, во-вторых, фраза скорее обрезана, если он просто потребует, то это смешно вообще... Я думаю, что если потребует, то в принципе в обмен на что-то, и вообще самое любимое дело Трампа - это заключать сделки и торговаться, он в этом весь. Так просто это глупость, что Волкер сказал, ну и что он потребует?", - сказал эксперт. Он добавил, что очевидно, что просто ультиматум на подобии "выведи войска" явно не сработает, и это будет выглядеть странно, потому что для самого Трампа Украина это головная боль - всё самое негативное у него связано с Украиной, например, его друг Пол Манафорт был осужден за коррупцию на Украине. "Вообще для Трампа Украина, в его интеллектуальной конструкции, и вообще в конструкциях политологов, которые окружают Трампа, Украина это всего лишь разменная монета в большой геополитической игре между США, Китаем и Россией", - отметил Блохин. "Просто ультиматум явно не сработает - выведи войска и тогда что? Всё СВО просто так? Это так не пройдет. Вот если выведи войска на нейтралитет Украины, чего мы хотели и чего мы добивались. В обмен на что-то - да, а если просто ультиматум, то это не сработает", - заключил эксперт. Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает искренними слова Трампа о намерении урегулировать конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться окончания президентских выборов в США.
https://ria.ru/20241102/volker-1981453252.html
https://ria.ru/20240912/tramp-1972218635.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, курт волкер, владимир путин, российская академия наук, выборы президента сша — 2024, в мире
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Курт Волкер, Владимир Путин, Российская академия наук, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп не будет просить Путина вывести войска с Украины, считает эксперт
Эксперт Блохин: Трамп не будет просить Путина вывести войска с Украины
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Заявления бывшего спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах может попросить президента России Владимира Путина вывести войска с Украины скорее обрезаны, потому что России нужно предложить что-то взамен, в противном случае это просто глупость, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском молодежном форуме по безопасности заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может попросить президента России Владимира Путина вывести войска с Украины.
"Во-первых, Курт Волкер - это не любитель Трампа, во-вторых, фраза скорее обрезана, если он просто потребует, то это смешно вообще... Я думаю, что если потребует, то в принципе в обмен на что-то, и вообще самое любимое дело Трампа - это заключать сделки и торговаться, он в этом весь. Так просто это глупость, что Волкер сказал, ну и что он потребует?", - сказал эксперт.
Он добавил, что очевидно, что просто ультиматум на подобии "выведи войска" явно не сработает, и это будет выглядеть странно, потому что для самого Трампа Украина это головная боль - всё самое негативное у него связано с Украиной, например, его друг Пол Манафорт
был осужден за коррупцию на Украине.
"Вообще для Трампа Украина, в его интеллектуальной конструкции, и вообще в конструкциях политологов, которые окружают Трампа, Украина это всего лишь разменная монета в большой геополитической игре между США, Китаем
и Россией", - отметил Блохин.
"Просто ультиматум явно не сработает - выведи войска и тогда что? Всё СВО просто так? Это так не пройдет. Вот если выведи войска на нейтралитет Украины, чего мы хотели и чего мы добивались. В обмен на что-то - да, а если просто ультиматум, то это не сработает", - заключил эксперт.
Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает искренними слова Трампа о намерении урегулировать конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявлял, что оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться окончания президентских выборов в США.