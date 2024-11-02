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В Госдуме предложили уравнять в льготах военкоров и ветеранов
В Госдуме предложили уравнять в льготах военкоров и ветеранов - РИА Новости, 02.11.2024
В Госдуме предложили уравнять в льготах военкоров и ветеранов
Законопроект, позволяющий журналистам, работающим в горячих точках, получать те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий, разработан и направлен... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T05:19
2024-11-02T05:19
2024-11-02T06:06
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Законопроект, позволяющий журналистам, работающим в горячих точках, получать те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий, разработан и направлен на заключение в правительство РФ, сообщил РИА Новости один из его авторов, первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди"). "Согласно инициативе, журналисты, работающие или работавшие в горячих точках, должны получить те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий. В настоящий момент законопроект направлен в правительство, его рассмотрят и дадут свои комментарии", — рассказал Ткачев. Он отметил, что данный законопроект особенно необходим, так как против России ведётся информационная война. По его словам, нужно отблагодарить тех, кто находится на её передовой, подвергая свою жизнь риску ради правды. "После этого (отзыва кабмина. — Прим. ред.) он попадет в Думу, где будет рассмотрен на расширенном заседании ИТ-комитета и затем, пройдя чтения, как мы рассчитываем, будет принят", — заключил Ткачев.Ранее в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных против журналистов, отмечалось, что более 60 работников СМИ были убиты в 2024 году при исполнении служебных обязанностей. Особенно шокирующими являются потери среди палестинских журналистов, сказано в документе.
https://ria.ru/20240930/peskov-1975576040.html
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общество, россия, госдума рф, ветераны, льготы, законопроекты
Общество, Россия, Госдума РФ, Ветераны, Льготы, Законопроекты
В Госдуме предложили уравнять в льготах военкоров и ветеранов
Депутат Ткачев призвал уравнять в льготах военкоров и ветеранов боевых действий
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Законопроект, позволяющий журналистам, работающим в горячих точках, получать те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий, разработан и направлен на заключение в правительство РФ, сообщил РИА Новости один из его авторов, первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди").
"Согласно инициативе, журналисты, работающие или работавшие в горячих точках, должны получить те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий. В настоящий момент законопроект направлен в правительство, его рассмотрят и дадут свои комментарии", — рассказал Ткачев.
Он отметил, что данный законопроект особенно необходим, так как против России ведётся информационная война. По его словам, нужно отблагодарить тех, кто находится на её передовой, подвергая свою жизнь риску ради правды.
"После этого (отзыва кабмина. — Прим. ред.) он попадет в Думу, где будет рассмотрен на расширенном заседании ИТ-комитета и затем, пройдя чтения, как мы рассчитываем, будет принят", — заключил Ткачев.
Ранее в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных против журналистов, отмечалось, что более 60 работников СМИ были убиты в 2024 году при исполнении служебных обязанностей. Особенно шокирующими являются потери среди палестинских журналистов, сказано в документе
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