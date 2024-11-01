https://ria.ru/20241101/oon-1981410069.html

В ООН прокомментировали убийства журналистов в зонах конфликтов

В ООН прокомментировали убийства журналистов в зонах конфликтов - РИА Новости, 01.11.2024

В ООН прокомментировали убийства журналистов в зонах конфликтов

Более 60 работников СМИ были убиты в 2024 году при исполнении служебных обязанностей, особенно шокирующими являются потери среди палестинских журналистов,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:30

2024-11-01T18:30

2024-11-01T18:30

в мире

россия

женева (город)

сша

геннадий гатилов

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_80c1893fbeb4bc5ca92b54aa603bf545.jpg

ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 60 работников СМИ были убиты в 2024 году при исполнении служебных обязанностей, особенно шокирующими являются потери среди палестинских журналистов, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных против журналистов. "В 2023 году 71 журналист и работник СМИ был убит и более 300 заключены в тюрьму. Женщины-журналистки часто становятся мишенью онлайн-травли, которая может перерасти в физическое насилие. Уже в этом (2024 - ред.) году 61 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей - очень часто при освещении конфликтов, изменения климата или других кризисов" - сказано в документе. По данным Тюрка, более восьми из каждых десяти убийств журналистов остаются безнаказанными. "Правительства должны делать больше для предотвращения нападений, защиты журналистов и привлечения к ответственности виновных. Государствам также необходимы законы для защиты свободы выражения мнений и информации", - подчеркнул он. В августе постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прекратить хранить молчание и осудить киевский режим за убийство многих российских журналистов с 2014 года. В октябре Гатилов также отметил, что Тюрк не отреагировал на санкции США против российских СМИ.

https://ria.ru/20241101/oon-1981408509.html

россия

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, женева (город), сша, геннадий гатилов, оон