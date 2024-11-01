https://ria.ru/20241101/oon-1981410069.html
В ООН прокомментировали убийства журналистов в зонах конфликтов
В ООН прокомментировали убийства журналистов в зонах конфликтов - РИА Новости, 01.11.2024
В ООН прокомментировали убийства журналистов в зонах конфликтов
Более 60 работников СМИ были убиты в 2024 году при исполнении служебных обязанностей, особенно шокирующими являются потери среди палестинских журналистов,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:30
2024-11-01T18:30
2024-11-01T18:30
в мире
россия
женева (город)
сша
геннадий гатилов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_80c1893fbeb4bc5ca92b54aa603bf545.jpg
ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 60 работников СМИ были убиты в 2024 году при исполнении служебных обязанностей, особенно шокирующими являются потери среди палестинских журналистов, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных против журналистов. "В 2023 году 71 журналист и работник СМИ был убит и более 300 заключены в тюрьму. Женщины-журналистки часто становятся мишенью онлайн-травли, которая может перерасти в физическое насилие. Уже в этом (2024 - ред.) году 61 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей - очень часто при освещении конфликтов, изменения климата или других кризисов" - сказано в документе. По данным Тюрка, более восьми из каждых десяти убийств журналистов остаются безнаказанными. "Правительства должны делать больше для предотвращения нападений, защиты журналистов и привлечения к ответственности виновных. Государствам также необходимы законы для защиты свободы выражения мнений и информации", - подчеркнул он. В августе постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прекратить хранить молчание и осудить киевский режим за убийство многих российских журналистов с 2014 года. В октябре Гатилов также отметил, что Тюрк не отреагировал на санкции США против российских СМИ.
https://ria.ru/20241101/oon-1981408509.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e4adf3da1121b308f8b6a2eda5239df4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, женева (город), сша, геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, Женева (город), США, Геннадий Гатилов, ООН
В ООН прокомментировали убийства журналистов в зонах конфликтов
В ООН заявили об убийствах в зонах конфликтов более 60 журналистов в 2024 году
ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 60 работников СМИ были убиты в 2024 году при исполнении служебных обязанностей, особенно шокирующими являются потери среди палестинских журналистов, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных против журналистов.
"В 2023 году 71 журналист и работник СМИ был убит и более 300 заключены в тюрьму. Женщины-журналистки часто становятся мишенью онлайн-травли, которая может перерасти в физическое насилие. Уже в этом (2024 - ред.) году 61 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей - очень часто при освещении конфликтов, изменения климата или других кризисов" - сказано в документе.
По данным Тюрка, более восьми из каждых десяти убийств журналистов остаются безнаказанными.
"Правительства должны делать больше для предотвращения нападений, защиты журналистов и привлечения к ответственности виновных. Государствам также необходимы законы для защиты свободы выражения мнений и информации", - подчеркнул он.
В августе постоянный представитель РФ
при ООН в Женеве Геннадий Гатилов
призвал Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прекратить хранить молчание и осудить киевский режим за убийство многих российских журналистов с 2014 года. В октябре Гатилов также отметил, что Тюрк не отреагировал на санкции США
против российских СМИ.