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В ООН прокомментировали убийства журналистов в зонах конфликтов - РИА Новости, 01.11.2024
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18:30 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/oon-1981410069.html
В ООН прокомментировали убийства журналистов в зонах конфликтов
В ООН прокомментировали убийства журналистов в зонах конфликтов - РИА Новости, 01.11.2024
В ООН прокомментировали убийства журналистов в зонах конфликтов
Более 60 работников СМИ были убиты в 2024 году при исполнении служебных обязанностей, особенно шокирующими являются потери среди палестинских журналистов,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:30
2024-11-01T18:30
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ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 60 работников СМИ были убиты в 2024 году при исполнении служебных обязанностей, особенно шокирующими являются потери среди палестинских журналистов, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных против журналистов. "В 2023 году 71 журналист и работник СМИ был убит и более 300 заключены в тюрьму. Женщины-журналистки часто становятся мишенью онлайн-травли, которая может перерасти в физическое насилие. Уже в этом (2024 - ред.) году 61 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей - очень часто при освещении конфликтов, изменения климата или других кризисов" - сказано в документе. По данным Тюрка, более восьми из каждых десяти убийств журналистов остаются безнаказанными. "Правительства должны делать больше для предотвращения нападений, защиты журналистов и привлечения к ответственности виновных. Государствам также необходимы законы для защиты свободы выражения мнений и информации", - подчеркнул он. В августе постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прекратить хранить молчание и осудить киевский режим за убийство многих российских журналистов с 2014 года. В октябре Гатилов также отметил, что Тюрк не отреагировал на санкции США против российских СМИ.
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в мире, россия, женева (город), сша, геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, Женева (город), США, Геннадий Гатилов, ООН
В ООН прокомментировали убийства журналистов в зонах конфликтов

В ООН заявили об убийствах в зонах конфликтов более 60 журналистов в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 60 работников СМИ были убиты в 2024 году при исполнении служебных обязанностей, особенно шокирующими являются потери среди палестинских журналистов, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных против журналистов.
"В 2023 году 71 журналист и работник СМИ был убит и более 300 заключены в тюрьму. Женщины-журналистки часто становятся мишенью онлайн-травли, которая может перерасти в физическое насилие. Уже в этом (2024 - ред.) году 61 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей - очень часто при освещении конфликтов, изменения климата или других кризисов" - сказано в документе.
По данным Тюрка, более восьми из каждых десяти убийств журналистов остаются безнаказанными.
"Правительства должны делать больше для предотвращения нападений, защиты журналистов и привлечения к ответственности виновных. Государствам также необходимы законы для защиты свободы выражения мнений и информации", - подчеркнул он.
В августе постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прекратить хранить молчание и осудить киевский режим за убийство многих российских журналистов с 2014 года. В октябре Гатилов также отметил, что Тюрк не отреагировал на санкции США против российских СМИ.
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