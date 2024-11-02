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Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, заявили в Индии - РИА Новости, 02.11.2024
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16:43 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/briks-1981572385.html
Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, заявили в Индии
Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, заявили в Индии - РИА Новости, 02.11.2024
Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, заявили в Индии
Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:43
2024-11-02T16:43
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владимир путин
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саммит брикс в казани в 2024 году
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноя - РИА Новости. Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Как я понимаю, тринадцать стран были приняты в качестве стран-партнеров. Это было решение, которое было коллективно принято странами БРИКС. Статус стран-партнеров отличается от полного членства. Что касается того, был ли этот конкретный вопрос закрыт или нет на данный момент, я понимаю, что эти 13 стран стали странами-партнерами", - сказал дипломат на брифинге МИД Индии. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС будут направлены приглашения и предложения участвовать в работе в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241026/briks-1980116836.html
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в мире, россия, индия, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Индия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, заявили в Индии

МИД Индии: статус партнера БРИКС на саммите в Казани получили 13 стран

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС прошел 22-24 октября в Казани
XVI саммит БРИКС прошел 22-24 октября в Казани - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС прошел 22-24 октября в Казани. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноя - РИА Новости. Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Как я понимаю, тринадцать стран были приняты в качестве стран-партнеров. Это было решение, которое было коллективно принято странами БРИКС. Статус стран-партнеров отличается от полного членства. Что касается того, был ли этот конкретный вопрос закрыт или нет на данный момент, я понимаю, что эти 13 стран стали странами-партнерами", - сказал дипломат на брифинге МИД Индии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Мировая война отменяется
26 октября, 08:00
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС будут направлены приглашения и предложения участвовать в работе в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Мир отказывается разводиться
27 октября, 08:00
 
В миреРоссияИндияКазаньВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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