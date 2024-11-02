https://ria.ru/20241102/briks-1981572385.html

Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, заявили в Индии

Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, заявили в Индии - РИА Новости, 02.11.2024

Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, заявили в Индии

Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:43

2024-11-02T16:43

2024-11-02T16:43

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саммит брикс в казани в 2024 году

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноя - РИА Новости. Статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран, сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Как я понимаю, тринадцать стран были приняты в качестве стран-партнеров. Это было решение, которое было коллективно принято странами БРИКС. Статус стран-партнеров отличается от полного членства. Что касается того, был ли этот конкретный вопрос закрыт или нет на данный момент, я понимаю, что эти 13 стран стали странами-партнерами", - сказал дипломат на брифинге МИД Индии. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС будут направлены приглашения и предложения участвовать в работе в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241026/briks-1980116836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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