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Беженец: украинская организация бросила детей после их изъятия из семьи - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 02.11.2024 (обновлено: 12:37 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/bezhenets-1981457070.html
Беженец: украинская организация бросила детей после их изъятия из семьи
Беженец: украинская организация бросила детей после их изъятия из семьи - РИА Новости, 02.11.2024
Беженец: украинская организация бросила детей после их изъятия из семьи
Представители украинской организации "Белый ангел" бросили на железнодорожном вокзале в Красноармейске (украинское название — Покровск) детей, насильно изъятых... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T03:43
2024-11-02T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
красноармейск
мария львова-белова
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Представители украинской организации "Белый ангел" бросили на железнодорожном вокзале в Красноармейске (украинское название — Покровск) детей, насильно изъятых из семей, находившихся на подконтрольных Киеву территориях, об этом РИА Новости рассказала жительница освобожденного населенного пункта Мариновка в ДНР Светлана. Минобороны России об освобождении Мариновки в ДНР в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" сообщило 27 сентября. Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что организация "Белый ангел", которая похищала детей из семей и насильственно эвакуировала на подконтрольную Украине территорию, развернула активную деятельность. Он добавил, что уже приняты заявления от родителей похищенных детей и работа будет продолжаться, в том числе совместно с российским детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. "Когда станция Желанная (пгт Желанное, ДНР) еще была под Украиной, там вывезли девочку и мальчика. Девочке 11 лет, а мальчику, по-моему, семь. Там кричали, мать плакала, а они посадили их в машину, забрали, эти "ангелы", и вывезли на вокзал в Красноармейск в своей машине. Там они их сфотографировали, сели в машину, бросили их и уехали. А дети сами назад пошли, пришли обратно по шпалам", — рассказала она. По ее мнению, таким образом представители "Белых ангелов" на Украине создают видимость работы по спасению детей. "Они там себе сфотографировали, что им надо для отчетности. "Вот мы детей эвакуируем, вот мы там детей спасли". Все сфотографировали, селфи сделали, сели в машину и уехали, а дети пришли пешком назад. Ну а куда им идти? К родителям", — добавила Светлана.
https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html
https://ria.ru/20240828/evakuatsiya-1969032703.html
донецкая народная республика
украина
красноармейск
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в мире, донецкая народная республика, украина, красноармейск, мария львова-белова, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф), дети
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Красноармейск, Мария Львова-Белова, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дети
Беженец: украинская организация бросила детей после их изъятия из семьи

Беженец: украинский "Белый ангел" бросил детей после их изъятия из семьи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМальчик в автобусе во время эвакуации в районе Лимана
Мальчик в автобусе во время эвакуации в районе Лимана - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Мальчик в автобусе во время эвакуации в районе Лимана. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Представители украинской организации "Белый ангел" бросили на железнодорожном вокзале в Красноармейске (украинское название — Покровск) детей, насильно изъятых из семей, находившихся на подконтрольных Киеву территориях, об этом РИА Новости рассказала жительница освобожденного населенного пункта Мариновка в ДНР Светлана.
Минобороны России об освобождении Мариновки в ДНР в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" сообщило 27 сентября.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой украинских детей, которые вернутся на Украину к своим семьям - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Львова-Белова встретилась с украинскими детьми, вернувшимися на родину
26 сентября, 13:39
Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что организация "Белый ангел", которая похищала детей из семей и насильственно эвакуировала на подконтрольную Украине территорию, развернула активную деятельность. Он добавил, что уже приняты заявления от родителей похищенных детей и работа будет продолжаться, в том числе совместно с российским детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
"Когда станция Желанная (пгт Желанное, ДНР) еще была под Украиной, там вывезли девочку и мальчика. Девочке 11 лет, а мальчику, по-моему, семь. Там кричали, мать плакала, а они посадили их в машину, забрали, эти "ангелы", и вывезли на вокзал в Красноармейск в своей машине. Там они их сфотографировали, сели в машину, бросили их и уехали. А дети сами назад пошли, пришли обратно по шпалам", — рассказала она.
По ее мнению, таким образом представители "Белых ангелов" на Украине создают видимость работы по спасению детей.
"Они там себе сфотографировали, что им надо для отчетности. "Вот мы детей эвакуируем, вот мы там детей спасли". Все сфотографировали, селфи сделали, сели в машину и уехали, а дети пришли пешком назад. Ну а куда им идти? К родителям", — добавила Светлана.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКрасноармейскМария Львова-БеловаДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дети
 
 
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