https://ria.ru/20241102/arest-1981615915.html

В Петербурге арестовали организатора убийства адвоката

В Петербурге арестовали организатора убийства адвоката - РИА Новости, 02.11.2024

В Петербурге арестовали организатора убийства адвоката

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Сергея Житковича - организатора убийства адвоката, исполнитель которого по ошибке... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T20:41

2024-11-02T20:41

2024-11-02T20:41

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Сергея Житковича - организатора убийства адвоката, исполнитель которого по ошибке застрелил его водителя, перепутав жертву, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Двадцатого февраля 2024 года в Петербурге застрелили водителя адвоката Виктора Патрушева, который привез детей юриста в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Пуля попала ему в голову, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и позже скончался. Как сообщал СК РФ, по делу об убийстве и об организации убийства по найму были задержаны заказчик преступления Гинтерас Рагаускас и исполнитель Андрей Артюхин, который выстрелил в голову водителя, приняв его за адвоката. Суд арестовал обоих 23 февраля, а 1 ноября, в пятницу, был задержан организатор этого убийства Сергей Житкович, сообщал городской главк СК. "Октябрьский районный суд... рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Житковича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 – пунктом "з" части 2 статьи 105 (убийство – ред.), частью 3 статьи 30 - частью 4 статьи 159 (мошенничество - ред.) УК РФ... Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Житковичу стражу по 20.12.2024", – говорится в сообщении. Как информировало накануне ГСУСК, по версии следствия, организации убийства адвоката предшествовала неудавшаяся реализация мошеннической схемы. Житкович и Рагаускас, зная о наличии у юриста дорогостоящего дома и участка, решили завладеть его недвижимостью. Имущество должно было перейти в их собственность путем цепочки сделок и последующего обращения в суд, но сделать это не получилось из-за банкротства супруги адвоката в судебном порядке. После этого Житкович и Рагаускас с той же целью получения недвижимости решили убить юриста, уточняли в городском главке СК.

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество