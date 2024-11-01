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Слушание по делу Журавеля о сожжении корана начнется 14 ноября - РИА Новости, 01.11.2024
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11:01 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/volgograd-1981298935.html
Слушание по делу Журавеля о сожжении корана начнется 14 ноября
Слушание по делу Журавеля о сожжении корана начнется 14 ноября - РИА Новости, 01.11.2024
Слушание по делу Журавеля о сожжении корана начнется 14 ноября
Первое судебное заседание по делу о госизмене Никиты Журавеля, осужденного за сожжение Корана в Волгограде, состоится 14 ноября, процесс будет закрытым,... РИА Новости, 01.11.2024
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2024-11-01T11:01
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Первое судебное заседание по делу о госизмене Никиты Журавеля, осужденного за сожжение Корана в Волгограде, состоится 14 ноября, процесс будет закрытым, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области. "Назначили (первое судебное заседание – ред.) на 14.11.2024 в 11.00. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме", - сообщили в пресс-службе. В начале октября Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, новое дело Журавеля поступило в Волгоградский областной суд. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, никита журавель, рамзан кадыров, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины, волгоградский областной суд
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Никита Журавель, Рамзан Кадыров, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины, Волгоградский областной суд
Слушание по делу Журавеля о сожжении корана начнется 14 ноября

Первое заседание по делу о госизмене Никиты Журавеля состоится 14 ноября

© РИА Новости Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде
Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости
Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Первое судебное заседание по делу о госизмене Никиты Журавеля, осужденного за сожжение Корана в Волгограде, состоится 14 ноября, процесс будет закрытым, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
"Назначили (первое судебное заседание – ред.) на 14.11.2024 в 11.00. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме", - сообщили в пресс-службе.
В начале октября Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, новое дело Журавеля поступило в Волгоградский областной суд.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьРоссияНикита ЖуравельРамзан КадыровГенеральная прокуратура РФСлужба безопасности УкраиныВолгоградский областной суд
 
 
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