Слушание по делу Журавеля о сожжении корана начнется 14 ноября
Первое заседание по делу о госизмене Никиты Журавеля состоится 14 ноября
© РИА Новости Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде
© РИА Новости
Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Первое судебное заседание по делу о госизмене Никиты Журавеля, осужденного за сожжение Корана в Волгограде, состоится 14 ноября, процесс будет закрытым, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
"Назначили (первое судебное заседание – ред.) на 14.11.2024 в 11.00. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме", - сообщили в пресс-службе.
В начале октября Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, новое дело Журавеля поступило в Волгоградский областной суд.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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