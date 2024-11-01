https://ria.ru/20241101/volgograd-1981298935.html

Слушание по делу Журавеля о сожжении корана начнется 14 ноября

Слушание по делу Журавеля о сожжении корана начнется 14 ноября - РИА Новости, 01.11.2024

Слушание по делу Журавеля о сожжении корана начнется 14 ноября

Первое судебное заседание по делу о госизмене Никиты Журавеля, осужденного за сожжение Корана в Волгограде, состоится 14 ноября, процесс будет закрытым,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:01

2024-11-01T11:01

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ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Первое судебное заседание по делу о госизмене Никиты Журавеля, осужденного за сожжение Корана в Волгограде, состоится 14 ноября, процесс будет закрытым, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области. "Назначили (первое судебное заседание – ред.) на 14.11.2024 в 11.00. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме", - сообщили в пресс-службе. В начале октября Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, новое дело Журавеля поступило в Волгоградский областной суд. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, никита журавель, рамзан кадыров, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины, волгоградский областной суд