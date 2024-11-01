https://ria.ru/20241101/uvolneniya-1981424844.html

В Петербурге массово уволили сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права

В Петербурге массово уволили сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права - РИА Новости, 01.11.2024

В Петербурге массово уволили сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права

Семнадцать инспекторов одновременно уволены из межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГАИ на шоссе Революции в Санкт-Петербурге, сообщили... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:30

2024-11-01T19:30

2024-11-01T19:30

санкт-петербург

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Семнадцать инспекторов одновременно уволены из межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГАИ на шоссе Революции в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Приказом начальника ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина уволены 17 инспекторов, а также заместитель руководителя МРЭО Госавтоинспекции на шоссе Революции. Руководитель МРЭО будет переведен в одно из районных подразделений на второстепенные позиции", – сказал собеседник агентства. Как отметили в ГУ МВД, массовое увольнение инспекторов стало результатом служебной проверки, проведенной после того, как в августе управлением собственной безопасности (УСБ) регионального главка МВД была выявлена противоправная деятельность руководства ряда городских автошкол и сотрудников МРЭО Госавтоинспекции, которым платили за успешную сдачу экзаменов на водительские права. "Это увольнение – результат принципиальной позиции начальника регионального главка МВД в отношении подобных схем", – отметили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили также, что вакантные должности в МРЭО на шоссе Революции займут прикомандированные сотрудники других МРЭО, и все услуги по оформлению транспортных средств и приему экзаменов будут оказываться населению в полном объеме.

https://ria.ru/20241014/peterburg-1977886459.html

https://ria.ru/20241002/shtraf-1896383667.html

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, общество