Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге массово уволили сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/uvolneniya-1981424844.html
В Петербурге массово уволили сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права
В Петербурге массово уволили сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права - РИА Новости, 01.11.2024
В Петербурге массово уволили сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права
Семнадцать инспекторов одновременно уволены из межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГАИ на шоссе Революции в Санкт-Петербурге, сообщили... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:30
2024-11-01T19:30
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Семнадцать инспекторов одновременно уволены из межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГАИ на шоссе Революции в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Приказом начальника ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина уволены 17 инспекторов, а также заместитель руководителя МРЭО Госавтоинспекции на шоссе Революции. Руководитель МРЭО будет переведен в одно из районных подразделений на второстепенные позиции", – сказал собеседник агентства. Как отметили в ГУ МВД, массовое увольнение инспекторов стало результатом служебной проверки, проведенной после того, как в августе управлением собственной безопасности (УСБ) регионального главка МВД была выявлена противоправная деятельность руководства ряда городских автошкол и сотрудников МРЭО Госавтоинспекции, которым платили за успешную сдачу экзаменов на водительские права. "Это увольнение – результат принципиальной позиции начальника регионального главка МВД в отношении подобных схем", – отметили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили также, что вакантные должности в МРЭО на шоссе Революции займут прикомандированные сотрудники других МРЭО, и все услуги по оформлению транспортных средств и приему экзаменов будут оказываться населению в полном объеме.
https://ria.ru/20241014/peterburg-1977886459.html
https://ria.ru/20241002/shtraf-1896383667.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, общество
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ, Общество
В Петербурге массово уволили сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права

МВД РФ: в Петербурге уволили 17 сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Семнадцать инспекторов одновременно уволены из межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГАИ на шоссе Революции в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
"Приказом начальника ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина уволены 17 инспекторов, а также заместитель руководителя МРЭО Госавтоинспекции на шоссе Революции. Руководитель МРЭО будет переведен в одно из районных подразделений на второстепенные позиции", – сказал собеседник агентства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Петербурге выявили рекордсмена по числу нарушений ПДД за год
14 октября, 08:53
Как отметили в ГУ МВД, массовое увольнение инспекторов стало результатом служебной проверки, проведенной после того, как в августе управлением собственной безопасности (УСБ) регионального главка МВД была выявлена противоправная деятельность руководства ряда городских автошкол и сотрудников МРЭО Госавтоинспекции, которым платили за успешную сдачу экзаменов на водительские права.
"Это увольнение – результат принципиальной позиции начальника регионального главка МВД в отношении подобных схем", – отметили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили также, что вакантные должности в МРЭО на шоссе Революции займут прикомандированные сотрудники других МРЭО, и все услуги по оформлению транспортных средств и приему экзаменов будут оказываться населению в полном объеме.
Автомобили у светофора на Кремлевской набережной - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Штраф за проезд на красный свет 2024: размер, как оплатить или обжаловать
2 октября, 10:19
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала