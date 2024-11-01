https://ria.ru/20241101/uvolneniya-1981424844.html
В Петербурге массово уволили сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права
В Петербурге массово уволили сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права - РИА Новости, 01.11.2024
В Петербурге массово уволили сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права
Семнадцать инспекторов одновременно уволены из межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГАИ на шоссе Революции в Санкт-Петербурге, сообщили... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:30
2024-11-01T19:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Семнадцать инспекторов одновременно уволены из межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГАИ на шоссе Революции в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Приказом начальника ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина уволены 17 инспекторов, а также заместитель руководителя МРЭО Госавтоинспекции на шоссе Революции. Руководитель МРЭО будет переведен в одно из районных подразделений на второстепенные позиции", – сказал собеседник агентства. Как отметили в ГУ МВД, массовое увольнение инспекторов стало результатом служебной проверки, проведенной после того, как в августе управлением собственной безопасности (УСБ) регионального главка МВД была выявлена противоправная деятельность руководства ряда городских автошкол и сотрудников МРЭО Госавтоинспекции, которым платили за успешную сдачу экзаменов на водительские права. "Это увольнение – результат принципиальной позиции начальника регионального главка МВД в отношении подобных схем", – отметили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили также, что вакантные должности в МРЭО на шоссе Революции займут прикомандированные сотрудники других МРЭО, и все услуги по оформлению транспортных средств и приему экзаменов будут оказываться населению в полном объеме.
https://ria.ru/20241014/peterburg-1977886459.html
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санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, общество
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ, Общество
В Петербурге массово уволили сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права
МВД РФ: в Петербурге уволили 17 сотрудников ГАИ, принимавших экзамены на права
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Семнадцать инспекторов одновременно уволены из межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГАИ на шоссе Революции в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
"Приказом начальника ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Романа Плугина уволены 17 инспекторов, а также заместитель руководителя МРЭО Госавтоинспекции на шоссе Революции. Руководитель МРЭО будет переведен в одно из районных подразделений на второстепенные позиции", – сказал собеседник агентства.
Как отметили в ГУ МВД, массовое увольнение инспекторов стало результатом служебной проверки, проведенной после того, как в августе управлением собственной безопасности (УСБ) регионального главка МВД была выявлена противоправная деятельность руководства ряда городских автошкол и сотрудников МРЭО Госавтоинспекции, которым платили за успешную сдачу экзаменов на водительские права.
"Это увольнение – результат принципиальной позиции начальника регионального главка МВД в отношении подобных схем", – отметили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили также, что вакантные должности в МРЭО на шоссе Революции займут прикомандированные сотрудники других МРЭО, и все услуги по оформлению транспортных средств и приему экзаменов будут оказываться населению в полном объеме.