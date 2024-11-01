Запад давно не верит в победу Украины, заявил Пушков
Пушков назвал обещания Запада поддерживать Украину бессильными заклинаниями
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обещания стран Запада бесконечно поддерживать Украину выглядят абсурдно, никто на Западе давно не верит в победу Украины, а все заявления о ней похожи на бессильные заклинания, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Клятвы руководства США и ЕС поддерживать Киев "сколько потребуется" для "победы над Россией" выглядят все более абсурдно на фоне динамики положения дел на фронтах. В победу Украины давно уже никто на Западе не верит, ее упоминают чисто ритуально, что скорее похоже на бессильные заклинания. И игнорировать реальность уже становится невозможным, о чем и говорит растущее число пессимистических публикаций в западных СМИ", - написал Пушков в своём телеграм-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.