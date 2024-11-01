https://ria.ru/20241101/ukraina-1981356902.html

Запад давно не верит в победу Украины, заявил Пушков

Запад давно не верит в победу Украины, заявил Пушков - РИА Новости, 01.11.2024

Запад давно не верит в победу Украины, заявил Пушков

Обещания стран Запада бесконечно поддерживать Украину выглядят абсурдно, никто на Западе давно не верит в победу Украины, а все заявления о ней похожи на... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:51

2024-11-01T14:51

2024-11-01T14:51

украина

россия

сша

алексей пушков

сергей лавров

нато

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обещания стран Запада бесконечно поддерживать Украину выглядят абсурдно, никто на Западе давно не верит в победу Украины, а все заявления о ней похожи на бессильные заклинания, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Клятвы руководства США и ЕС поддерживать Киев "сколько потребуется" для "победы над Россией" выглядят все более абсурдно на фоне динамики положения дел на фронтах. В победу Украины давно уже никто на Западе не верит, ее упоминают чисто ритуально, что скорее похоже на бессильные заклинания. И игнорировать реальность уже становится невозможным, о чем и говорит растущее число пессимистических публикаций в западных СМИ", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241101/rossiya-1981261525.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, алексей пушков, сергей лавров, нато, совет федерации рф, в мире, евросоюз