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Запад давно не верит в победу Украины, заявил Пушков - РИА Новости, 01.11.2024
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14:51 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981356902.html
Запад давно не верит в победу Украины, заявил Пушков
Запад давно не верит в победу Украины, заявил Пушков - РИА Новости, 01.11.2024
Запад давно не верит в победу Украины, заявил Пушков
Обещания стран Запада бесконечно поддерживать Украину выглядят абсурдно, никто на Западе давно не верит в победу Украины, а все заявления о ней похожи на... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:51
2024-11-01T14:51
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обещания стран Запада бесконечно поддерживать Украину выглядят абсурдно, никто на Западе давно не верит в победу Украины, а все заявления о ней похожи на бессильные заклинания, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Клятвы руководства США и ЕС поддерживать Киев "сколько потребуется" для "победы над Россией" выглядят все более абсурдно на фоне динамики положения дел на фронтах. В победу Украины давно уже никто на Западе не верит, ее упоминают чисто ритуально, что скорее похоже на бессильные заклинания. И игнорировать реальность уже становится невозможным, о чем и говорит растущее число пессимистических публикаций в западных СМИ", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, сша, алексей пушков, сергей лавров, нато, совет федерации рф, в мире, евросоюз
Украина, Россия, США, Алексей Пушков, Сергей Лавров, НАТО, Совет Федерации РФ, В мире, Евросоюз
Запад давно не верит в победу Украины, заявил Пушков

Пушков назвал обещания Запада поддерживать Украину бессильными заклинаниями

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обещания стран Запада бесконечно поддерживать Украину выглядят абсурдно, никто на Западе давно не верит в победу Украины, а все заявления о ней похожи на бессильные заклинания, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Клятвы руководства США и ЕС поддерживать Киев "сколько потребуется" для "победы над Россией" выглядят все более абсурдно на фоне динамики положения дел на фронтах. В победу Украины давно уже никто на Западе не верит, ее упоминают чисто ритуально, что скорее похоже на бессильные заклинания. И игнорировать реальность уже становится невозможным, о чем и говорит растущее число пессимистических публикаций в западных СМИ", - написал Пушков в своём телеграм-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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