https://ria.ru/20241101/ukraina-1981283921.html

Кеннеди-младший сообщил плохие новости Украине

Кеннеди-младший сообщил плохие новости Украине - РИА Новости, 01.11.2024

Кеннеди-младший сообщил плохие новости Украине

Мировые СМИ начали признавать, что ВСУ терпят поражение на поле боя, заявил американский политик и бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:45

2024-11-01T09:45

2024-11-01T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

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роберт ф. кеннеди-младший

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мировые СМИ начали признавать, что ВСУ терпят поражение на поле боя, заявил американский политик и бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в соцсети Х."Ведущие СМИ признают, что война проиграна. Если бы они с самого начала были честны, реальность привела бы Украину к мирному великодушному урегулированию, которого Россия неоднократно добивалась", — написал он.Политик отметил, что у Украины нет никаких шансов победить в прокси-войне, которую США развязали против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока диалога с Киевом не будет.

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

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в мире, украина, сша, россия, роберт ф. кеннеди-младший