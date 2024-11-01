https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

Конфликт на Украине принесет России неисчислимые богатства на века вперед

Конфликт на Украине принесет России неисчислимые богатства на века вперед - РИА Новости, 01.11.2024

Конфликт на Украине принесет России неисчислимые богатства на века вперед

Вчера премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. Согласно... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:00

2024-11-01T08:00

2024-11-01T08:02

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Вчера премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. Согласно документу, потребность в данных специалистах будет стремительно расти: если в 2024-м она составляет 6,5 миллиона человек, то в 2035-м нам будут нужны уже 7,3 миллиона.Можно порадоваться за нашу строительную отрасль и поставить точку, а можно копнуть чуть глубже.На самом деле эта новость говорит о том, что руководство нашей страны ускоренными темпами готовится к строительному буму, который ожидает Россию и которому нет примеров в мировой истории. При этом самой горячей точкой этого бума станут освобожденные и освобождаемые территории исторической России — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области (пока).В прошлом году, 22 декабря, Михаил Мишустин подписал постановление правительства "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", согласно которому на восстановление экономического потенциала, транспортной и социальной инфраструктуры освобожденных регионов должны быть направлены сотни миллиардов рублей. В этом году эти планы были дополнены и усилены — согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов, финансирование госпрограммы увеличено в два раза и составит более триллиона рублей.Совершенно понятно, что значительная (если не большая) часть этой суммы будет направлена именно в сферу строительства: и потому, что бывшие украинские власти со времен СССР ничего не построили сами и все хозяйство пришло в полный упадок; и потому, что военные действия, на которые нас вынудили, нанесли освобожденным и освобождаемым территориям серьезный урон; и потому, что новые/старые территории для нас важны так же, как и все остальные, и одним из важнейших государственных приоритетов является приведение уровня жизни населения на общероссийский уровень.Как заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, новые территории сейчас — самая большая стройка страны. Это подтвердил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, который сообщил, что в 2025 году новые территории ждет настоящий бум. Интересно, что рынок, который "решает", тут же уловил мощную тенденцию — по прогнозам экспертов, повышенный спрос на жилье в Крыму и Краснодарском крае уже смещается на Херсонскую, Запорожскую области и Мариуполь.Для этого и потребуются (и очень быстро) миллионы новых строителей и десятки тысяч управленцев, которые прямо сейчас готовятся в рамках различных программ и конкурсов.В российском инфополе до сего времени циркулируют рассуждения (подогреваемые нашими недругами), что с освободительной операцией на Украине Россия взвалила на себя неподъемную ношу и что восстановление новых регионов не имеет экономического смысла, а миллионы новых россиян сядут на шею "старым" россиянам и будут болтать ногами и весело посвистывать.Посыл знакомый, но столь же далекий от правды и реальности, как киевский режим.Согласно базовым экономическим законам, положение дел в строительной отрасли страны напрямую определяет ситуацию в экономике в целом, то есть строительство является мощнейшим драйвером национального развития. По дан­ным Мин­строя Рос­сии, бо­лее 13% ва­ло­вой до­бав­лен­ной сто­и­мо­сти в российской эко­но­ми­ке при­хо­дит­ся на строительный ком­плекс, где заняты по­чти 16% тру­до­вых ре­сур­сов стра­ны. Грядущий строительный бум на новых территориях неизбежно станет одним из главных локомотивов экономического роста всей страны, потянув за собой множество смежных отраслей, одновременно создавая миллионы новых рабочих мест и поток доходов в бюджет. По подсчетам экспертов, каждый вложенный в новые территории рубль благодаря мультипликативному эффекту в итоге принесет минимум сто. По словам зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Константина Долгова, "восстановление новых регионов России будет стимулировать развитие всей страны на годы вперед".Несмотря на продолжающиеся боевые действия, этот эффект становится заметен и сейчас: по словам президента Владимира Путина, за один 2023 год новые регионы уже перечислили в бюджет 170 миллиардов рублей. Маленький пример: только восстановление и введение в строй нескольких металлургических заводов в Донбассе увеличило объем выплавки стали в России за год на целых 25%.Параллельно с "плюшками" от строительного бума в геометрической прогрессии начнет реализовываться поистине колоссальный экономический потенциал нового юга России. У новых регионов есть все: прекрасные климатические условия, плодородные земли, неисчислимые природные богатства (привет американскому сенатору Линдси Грэму*), мощная индустриальная база, выгодное географическое положение и образованное трудоспособное население. Совершенно неслучайно, что в свое время один Донбасс оплачивал до двух третьих расходов украинского государства. Интеграция такого региона — это не бремя, а лучшая инвестиция в истории.Что касается причитаний, что триллион рублей на восстановление новых регионов — это слишком много и еще долгое время нам всем придется за это расплачиваться, то можно привести маленькую калькуляцию.Триллион рублей — это 10,3 миллиарда долларов. Враг истерит, что в скором времени русская армия возьмет Покровск. Недалеко от Покровска расположена шахта "Красноармейская-Западная № 1" с запасами коксующегося угля, составляющими минимум 200 миллионов тонн. При нынешних биржевых ценах на этот уголь в 130 долларов за тонну только эта одна (!) шахта способна принести России 26 миллиардов долларов, что более чем в два раза перекрывает все (!) расходы на восстановление новых территорий до 2027 года.Возможно, в каждый калькулятор залезли кремлевские пропагандисты, а может быть (вернее — точно), финансирование восстановления новых территорий не просто не нанесет никакого ущерба прежним российским регионам и их населению, а подарит только многочисленные плюсы и выгоды, за которые нас будут благодарить внуки и правнуки — и их правнуки тоже.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

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https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html

https://ria.ru/20241030/rossiya-1980784215.html

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

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аналитика, россия, украина, донецкая народная республика, алексей моисеев, совет федерации рф, михаил мишустин, марат хуснуллин