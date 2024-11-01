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Глава АТОР назвала минимальную стоимость новогоднего отдыха за границей
Глава АТОР назвала минимальную стоимость новогоднего отдыха за границей - РИА Новости, 01.11.2024
Глава АТОР назвала минимальную стоимость новогоднего отдыха за границей
Самый бюджетный тур на новогодние праздники на двоих в Турцию, Египет или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подорожал на 15% по сравнению с прошлым годом и... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T06:21
2024-11-01T06:21
2024-11-01T06:21
новости - туризм
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майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Самый бюджетный тур на новогодние праздники на двоих в Турцию, Египет или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подорожал на 15% по сравнению с прошлым годом и обойдется россиянам в среднем в 200 тысяч рублей, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Если сейчас покупать, то самый бюджетный вариант отдыха на Новый год в среднем - не берем Таиланд, Хайнань, возьмем Турцию, Египет, ОАЭ (плюс-минус одинаковый период перелета) на двоих - это будет порядка 200 тысяч рублей. Это дороже на 15%, чем было в прошлом году", - сказала Ломидзе. При этом, по словам главы ассоциации, туры за рубеж на ноябрьские праздники в среднем за год подешевели на 15%. "Турция будет на 20% дешевле, чем летом. ОАЭ и Египет - дороже, потому что там начался сезон. Таиланд подорожал, но не сильно по сравнению с прошлым ноябрем. А Куба, Шри-Ланка, Маврикий, Мальдивы дешевле, чем летом, на 10-15%", - пояснила Ломидзе. Накануне глава АТОР сообщила, что россияне стали активнее бронировать туры за рубеж на зиму и новогодние праздники. Она уточнила, что на некоторых направлениях активность возросла более чем в два раза. Высокий спрос отмечается на поездки в Таиланд, Египет, ОАЭ, Турцию, на Мальдивы, Шри-Ланку и Хайнань.
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новости - туризм, египет, турция, оаэ, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
Новости - Туризм, Египет, Турция, ОАЭ, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Глава АТОР назвала минимальную стоимость новогоднего отдыха за границей
Глава АТОР Ломидзе: бюджетные туры в Турцию, ОАЭ и Египет подорожали на 15%