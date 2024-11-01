https://ria.ru/20241101/tramp-1981317951.html

Эксперт оценил планы Трампа разъединить Россию и КНР

Эксперт оценил планы Трампа разъединить Россию и КНР - РИА Новости, 01.11.2024

Эксперт оценил планы Трампа разъединить Россию и КНР

Планам экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа нарушить взаимодействие России и Китая в случае своей победы не... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:23

2024-11-01T12:23

2024-11-01T12:23

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Планам экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа нарушить взаимодействие России и Китая в случае своей победы не суждено сбыться, поскольку уровень сотрудничества Москвы и Пекина уже беспрецедентный, заявил РИА Новости гендиректор РСМД, программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев. Ранее Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. "Это можно рассматривать как риторику, но в этой риторике есть доля правды. Поскольку США благодаря во многом своей политике на украинском направлении и в Европе способствовали сближению России и Китая. РФ и КНР пока военными союзниками не являются, но их уровень партнерства беспрецедентный. США оказались в ситуации двойного сдерживания - им теперь приходится сдерживать и Китай, и Россию", - сказал эксперт в беседе с агентством. Тимофеев отметил, что раньше на сдерживание России у США уходили небольшие ресурсы, сейчас их объем значительно вырос, а Китай продолжает развиваться. Также Москва сблизилась и с КНДР, отметил он. "Но его (Трампа - ред.) план не сможет быть реализован. Слишком далеко все зашло. В первый срок его президентства Трампа еще о чем-то можно было думать, но сейчас все, поезд ушел", - резюмировал эксперт. Президент РФ Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани отмечал, что сотрудничество России и Китая является образцом того, как должны строиться отношения между странами, оно носит равноправный и неконъюнктурный характер. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960190521.html

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в мире, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, брикс, выборы президента сша — 2024