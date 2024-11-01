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Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах - РИА Новости, 01.11.2024
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08:59 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/tramp-1981274203.html
Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах
Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах - РИА Новости, 01.11.2024
Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах
Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал "разъединить" Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:59
2024-11-01T08:59
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал "разъединить" Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. "Байден объединил их (РФ и КНР - ред.). Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать", - сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось на его канале. Трамп при этом регулярно утверждает, что в годы президентства у него были хорошие отношения с мировыми лидерами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани отмечал, что сотрудничество России и Китая является образцом того, как должны строиться отношения между странами, оно носит равноправный и неконъюнктурный характер. Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.
https://ria.ru/20241031/nato-1981038063.html
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в мире, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, брикс
В мире, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС
Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах

Трамп: Байден объединил Россию и Китай, мне придется их разъединить

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал "разъединить" Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах.
"Байден объединил их (РФ и КНР - ред.). Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать", - сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось на его канале.
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Трамп при этом регулярно утверждает, что в годы президентства у него были хорошие отношения с мировыми лидерами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани отмечал, что сотрудничество России и Китая является образцом того, как должны строиться отношения между странами, оно носит равноправный и неконъюнктурный характер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
О чем американские выборы
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В миреРоссияКитайСШАДональд ТрампВладимир ПутинСи ЦзиньпинБРИКС
 
 
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