https://ria.ru/20241101/tramp-1981274203.html

Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах

Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах - РИА Новости, 01.11.2024

Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах

Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал "разъединить" Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:59

2024-11-01T08:59

2024-11-01T08:59

в мире

россия

китай

сша

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал "разъединить" Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. "Байден объединил их (РФ и КНР - ред.). Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать", - сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось на его канале. Трамп при этом регулярно утверждает, что в годы президентства у него были хорошие отношения с мировыми лидерами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани отмечал, что сотрудничество России и Китая является образцом того, как должны строиться отношения между странами, оно носит равноправный и неконъюнктурный характер. Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.

https://ria.ru/20241031/nato-1981038063.html

https://ria.ru/20241101/ssha-1981141378.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, брикс