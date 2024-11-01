https://ria.ru/20241101/telegram-1981345414.html

Эксперт рассказал, для чего создается видеоплатформа Telegram

Эксперт рассказал, для чего создается видеоплатформа Telegram - РИА Новости, 01.11.2024

Эксперт рассказал, для чего создается видеоплатформа Telegram

Видеоплатформа Telegram, над которой работает компания, создается не для конкуренции с американским YouTube и китайским TikTok, она будет внедрена для экономии... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:08

2024-11-01T14:08

2024-11-01T14:08

технологии

эльдар муртазин

павел дуров

telegram

youtube

mobile research group

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Видеоплатформа Telegram, над которой работает компания, создается не для конкуренции с американским YouTube и китайским TikTok, она будет внедрена для экономии видеотрафика в мессенджере, заявил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В минувший четверг основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, и анонсировал обновление площадки. Так, пользователям доступна ускоренная загрузка видео с функцией выбора качества, добавлено время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям. "Это не видеоплатформа, которая служит для конкуренции с YouTube, VK, TikTok. Это платформа для того, чтобы хостить видео, которые есть на площадке, и экономить трафик. Сейчас основная проблема для Telegram - это трафик, который растет. Им необходимо сократить его", - сказал Муртазин. По его словам, видеоплатформа будет создана в рамках мессенджера, без отдельного приложения.

https://ria.ru/20241008/rutube--1976983357.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, эльдар муртазин, павел дуров, telegram, youtube, mobile research group