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Эксперт рассказал, для чего создается видеоплатформа Telegram - РИА Новости, 01.11.2024
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14:08 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/telegram-1981345414.html
Эксперт рассказал, для чего создается видеоплатформа Telegram
Эксперт рассказал, для чего создается видеоплатформа Telegram - РИА Новости, 01.11.2024
Эксперт рассказал, для чего создается видеоплатформа Telegram
Видеоплатформа Telegram, над которой работает компания, создается не для конкуренции с американским YouTube и китайским TikTok, она будет внедрена для экономии... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:08
2024-11-01T14:08
технологии
эльдар муртазин
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Видеоплатформа Telegram, над которой работает компания, создается не для конкуренции с американским YouTube и китайским TikTok, она будет внедрена для экономии видеотрафика в мессенджере, заявил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В минувший четверг основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, и анонсировал обновление площадки. Так, пользователям доступна ускоренная загрузка видео с функцией выбора качества, добавлено время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям. "Это не видеоплатформа, которая служит для конкуренции с YouTube, VK, TikTok. Это платформа для того, чтобы хостить видео, которые есть на площадке, и экономить трафик. Сейчас основная проблема для Telegram - это трафик, который растет. Им необходимо сократить его", - сказал Муртазин. По его словам, видеоплатформа будет создана в рамках мессенджера, без отдельного приложения.
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технологии, эльдар муртазин, павел дуров, telegram, youtube, mobile research group
Технологии, Эльдар Муртазин, Павел Дуров, Telegram, YouTube, Mobile Research Group
Эксперт рассказал, для чего создается видеоплатформа Telegram

Муртазин: видеоплатформу Telegram создают не для конкуренции с YouTube и TikTok

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Видеоплатформа Telegram, над которой работает компания, создается не для конкуренции с американским YouTube и китайским TikTok, она будет внедрена для экономии видеотрафика в мессенджере, заявил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В минувший четверг основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, и анонсировал обновление площадки. Так, пользователям доступна ускоренная загрузка видео с функцией выбора качества, добавлено время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям.
«
"Это не видеоплатформа, которая служит для конкуренции с YouTube, VK, TikTok. Это платформа для того, чтобы хостить видео, которые есть на площадке, и экономить трафик. Сейчас основная проблема для Telegram - это трафик, который растет. Им необходимо сократить его", - сказал Муртазин.
По его словам, видеоплатформа будет создана в рамках мессенджера, без отдельного приложения.
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ТехнологииЭльдар МуртазинПавел ДуровTelegramYouTubeMobile Research Group
 
 
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