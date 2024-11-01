Эксперт рассказал, для чего создается видеоплатформа Telegram
Муртазин: видеоплатформу Telegram создают не для конкуренции с YouTube и TikTok
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Видеоплатформа Telegram, над которой работает компания, создается не для конкуренции с американским YouTube и китайским TikTok, она будет внедрена для экономии видеотрафика в мессенджере, заявил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В минувший четверг основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, и анонсировал обновление площадки. Так, пользователям доступна ускоренная загрузка видео с функцией выбора качества, добавлено время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям.
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"Это не видеоплатформа, которая служит для конкуренции с YouTube, VK, TikTok. Это платформа для того, чтобы хостить видео, которые есть на площадке, и экономить трафик. Сейчас основная проблема для Telegram - это трафик, который растет. Им необходимо сократить его", - сказал Муртазин.
По его словам, видеоплатформа будет создана в рамках мессенджера, без отдельного приложения.
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