https://ria.ru/20241101/tarbaev-1981259767.html

В Госдуме назвали бюджетные направления поездок во время школьных каникул

В Госдуме назвали бюджетные направления поездок во время школьных каникул - РИА Новости, 01.11.2024

В Госдуме назвали бюджетные направления поездок во время школьных каникул

Цены на отдых в межсезонье должны радовать туристов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"). РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T03:45

2024-11-01T03:45

2024-11-01T03:50

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Цены на отдых в межсезонье должны радовать туристов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"). "Неизменно популярны Алтай, Урал и Северный Кавказ. Цены на отдых в межсезонье должны радовать туристов, так как горнолыжные курорты только готовятся к полноценному зимнему сезону. Хотя в горах Архыза уже снег, о чем сообщают любители пеших походов", — рассказал Тарбаев. Парламентарий отметил, что ноябрь – это время городов, в межсезонье российские города готовы предложить богатые экскурсионные программы, включая туры на объекты научно-познавательного и промышленного туризма, а кафе и рестораны – радовать новинками осеннего меню. "Научно-популярный туризм – одно из новых и потенциально перспективных направлений в туризме. У нас есть сейчас возможности активнее продвигать знакомство с достижениями науки и техники, а также демонстрировать новые направления в промышленности. Экскурсии на производство, в лаборатории или на уникальные научные установки набирают популярность, а реестр объектов научно-популярного туризма продолжает пополняться новыми точками притяжения", — сказал Тарбаев. По словам депутата, очевидными направлениями для "сити-брейков" кажутся Москва, Санкт-Петербург и Казань, но можно также отправиться на день в Рыбинск, Тулу, Тверь, Выборг, Ижевск, Томск и другие города, давно и успешно предлагающие программы выходного дня, особенно, если вы путешествуете семьей. По мнению Тарбаева, экотуризм может оказаться хорошей опцией для отдыха в ноябре, особенной популярностью в этом году пользуются Тыва, Якутия, Северная Осетия и Чечня. "Возможность прохождения курсов оздоровления и лечения делают объекты санаторно-курортной отрасли востребованными круглый год. Как всегда, в этом сегменте выгодно отличается регион Кавказских минеральных вод. Я бы также посоветовал обратить внимание на санатории Поволжья – туристы рекомендуют объекты в Башкортостане, Марий Эл, Татарстане, Чувашии", - отметил депутат. Он добавил, что список российских круглогодичных курортов будет пополняться, так как в начале этого года были анонсированы стройки в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", который был закреплен в качестве составляющей обновленного национального проекта по туризму. "Первый этап работ уже начался, так что, возможно, через пару лет на ноябрьские праздники я буду активно рекомендовать всем отдых в ноябре в Азово-Черноморском регионе или Приморье", — заключил Тарбаев.

https://ria.ru/20241101/viza-1977288073.html

https://ria.ru/20241031/otdykh-1836657926.html

https://ria.ru/20241012/puteshestviya-1977595693.html

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