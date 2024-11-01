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В Госдуме назвали бюджетные направления поездок во время школьных каникул - РИА Новости, 01.11.2024
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Туризм
 
03:45 01.11.2024 (обновлено: 03:50 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/tarbaev-1981259767.html
В Госдуме назвали бюджетные направления поездок во время школьных каникул
В Госдуме назвали бюджетные направления поездок во время школьных каникул - РИА Новости, 01.11.2024
В Госдуме назвали бюджетные направления поездок во время школьных каникул
Цены на отдых в межсезонье должны радовать туристов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"). РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T03:45
2024-11-01T03:50
северный кавказ
архыз
москва
сангаджи тарбаев
госдума рф
туризм
туризм
путешествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Цены на отдых в межсезонье должны радовать туристов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"). "Неизменно популярны Алтай, Урал и Северный Кавказ. Цены на отдых в межсезонье должны радовать туристов, так как горнолыжные курорты только готовятся к полноценному зимнему сезону. Хотя в горах Архыза уже снег, о чем сообщают любители пеших походов", — рассказал Тарбаев. Парламентарий отметил, что ноябрь – это время городов, в межсезонье российские города готовы предложить богатые экскурсионные программы, включая туры на объекты научно-познавательного и промышленного туризма, а кафе и рестораны – радовать новинками осеннего меню. "Научно-популярный туризм – одно из новых и потенциально перспективных направлений в туризме. У нас есть сейчас возможности активнее продвигать знакомство с достижениями науки и техники, а также демонстрировать новые направления в промышленности. Экскурсии на производство, в лаборатории или на уникальные научные установки набирают популярность, а реестр объектов научно-популярного туризма продолжает пополняться новыми точками притяжения", — сказал Тарбаев. По словам депутата, очевидными направлениями для "сити-брейков" кажутся Москва, Санкт-Петербург и Казань, но можно также отправиться на день в Рыбинск, Тулу, Тверь, Выборг, Ижевск, Томск и другие города, давно и успешно предлагающие программы выходного дня, особенно, если вы путешествуете семьей. По мнению Тарбаева, экотуризм может оказаться хорошей опцией для отдыха в ноябре, особенной популярностью в этом году пользуются Тыва, Якутия, Северная Осетия и Чечня. "Возможность прохождения курсов оздоровления и лечения делают объекты санаторно-курортной отрасли востребованными круглый год. Как всегда, в этом сегменте выгодно отличается регион Кавказских минеральных вод. Я бы также посоветовал обратить внимание на санатории Поволжья – туристы рекомендуют объекты в Башкортостане, Марий Эл, Татарстане, Чувашии", - отметил депутат. Он добавил, что список российских круглогодичных курортов будет пополняться, так как в начале этого года были анонсированы стройки в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", который был закреплен в качестве составляющей обновленного национального проекта по туризму. "Первый этап работ уже начался, так что, возможно, через пару лет на ноябрьские праздники я буду активно рекомендовать всем отдых в ноябре в Азово-Черноморском регионе или Приморье", — заключил Тарбаев.
https://ria.ru/20241101/viza-1977288073.html
https://ria.ru/20241031/otdykh-1836657926.html
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северный кавказ, архыз, москва, сангаджи тарбаев, госдума рф, туризм, путешествия
Северный Кавказ, Архыз, Москва, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ, Туризм, Туризм, Путешествия
В Госдуме назвали бюджетные направления поездок во время школьных каникул

Тарбаев: Алтай и Северный Кавказ - популярные направления туризма в межсезонье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Цены на отдых в межсезонье должны радовать туристов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").
"Неизменно популярны Алтай, Урал и Северный Кавказ. Цены на отдых в межсезонье должны радовать туристов, так как горнолыжные курорты только готовятся к полноценному зимнему сезону. Хотя в горах Архыза уже снег, о чем сообщают любители пеших походов", — рассказал Тарбаев.
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Парламентарий отметил, что ноябрь – это время городов, в межсезонье российские города готовы предложить богатые экскурсионные программы, включая туры на объекты научно-познавательного и промышленного туризма, а кафе и рестораны – радовать новинками осеннего меню.
"Научно-популярный туризм – одно из новых и потенциально перспективных направлений в туризме. У нас есть сейчас возможности активнее продвигать знакомство с достижениями науки и техники, а также демонстрировать новые направления в промышленности. Экскурсии на производство, в лаборатории или на уникальные научные установки набирают популярность, а реестр объектов научно-популярного туризма продолжает пополняться новыми точками притяжения", — сказал Тарбаев.
По словам депутата, очевидными направлениями для "сити-брейков" кажутся Москва, Санкт-Петербург и Казань, но можно также отправиться на день в Рыбинск, Тулу, Тверь, Выборг, Ижевск, Томск и другие города, давно и успешно предлагающие программы выходного дня, особенно, если вы путешествуете семьей. По мнению Тарбаева, экотуризм может оказаться хорошей опцией для отдыха в ноябре, особенной популярностью в этом году пользуются Тыва, Якутия, Северная Осетия и Чечня.
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"Возможность прохождения курсов оздоровления и лечения делают объекты санаторно-курортной отрасли востребованными круглый год. Как всегда, в этом сегменте выгодно отличается регион Кавказских минеральных вод. Я бы также посоветовал обратить внимание на санатории Поволжья – туристы рекомендуют объекты в Башкортостане, Марий Эл, Татарстане, Чувашии", - отметил депутат.
Он добавил, что список российских круглогодичных курортов будет пополняться, так как в начале этого года были анонсированы стройки в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", который был закреплен в качестве составляющей обновленного национального проекта по туризму.
"Первый этап работ уже начался, так что, возможно, через пару лет на ноябрьские праздники я буду активно рекомендовать всем отдых в ноябре в Азово-Черноморском регионе или Приморье", — заключил Тарбаев.
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