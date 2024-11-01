https://ria.ru/20241101/solntse-1981293871.html
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 01.11.2024
На Солнце произошла сильная вспышка
Минувшей ночью на Солнце зафиксировали новую вспышку высшего балла X, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:39
2024-11-01T10:39
2024-11-01T15:11
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью на Солнце зафиксировали новую вспышку высшего балла X, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "По данным телескопов, взрыв произошел в области 3878. <…> Максимум излучения вспышки зарегистрирован около орбиты Земли в 00:20 по московскому времени. По результатам измерения потока рентгеновского излучения событию присвоен балл X2.0", — говорится в публикации. По словам ученых, расположение области на Солнце, где произошла вспышка, допускает воздействие на Землю, хотя и без прямого удара. В момент взрыва область находилась под углом около 30 градусов к направлению на Землю, поэтому основная энергия должна уйти вбок. Кроме того, балл события довольно низкий среди возможных вспышек высшего класса. "Все это, однако, было бы верным, если бы не репутация данного конкретного активного центра, который всего три недели назад, 11 октября, сумел выжать вторую по силе магнитную бурю за семь лет из вспышки уровня X1.8", — добавили в лаборатории. По предварительным данным, выброс плазмы был умеренным, приход тяжелых частиц не ожидается, как и риски для космических аппаратов. Не прогнозируют ученые пока и магнитные бури. Кроме того, как следует из графика на сайте лаборатории, ночью на Солнце зафиксировали еще две средние и одну слабую вспышки.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают сбои коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
https://ria.ru/20241101/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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На Солнце произошла сильная вспышка
ИКИ РАН: на Солнце в ночь на 1 ноября произошла сильная вспышка высшего класса
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Минувшей ночью на Солнце зафиксировали новую вспышку высшего балла X, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии
ИКИ РАН.
"По данным телескопов, взрыв произошел в области 3878. <…> Максимум излучения вспышки зарегистрирован около орбиты Земли
в 00:20 по московскому времени. По результатам измерения потока рентгеновского излучения событию присвоен балл X2.0", — говорится в публикации.
По словам ученых, расположение области на Солнце, где произошла вспышка, допускает воздействие на Землю, хотя и без прямого удара. В момент взрыва область находилась под углом около 30 градусов к направлению на Землю, поэтому основная энергия должна уйти вбок. Кроме того, балл события довольно низкий среди возможных вспышек высшего класса.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
«
"Все это, однако, было бы верным, если бы не репутация данного конкретного активного центра, который всего три недели назад, 11 октября, сумел выжать вторую по силе магнитную бурю за семь лет из вспышки уровня X1.8", — добавили в лаборатории.
По предварительным данным, выброс плазмы был умеренным, приход тяжелых частиц не ожидается, как и риски для космических аппаратов. Не прогнозируют ученые пока и магнитные бури.
Кроме того, как следует из графика на сайте лаборатории, ночью на Солнце зафиксировали еще две средние и одну слабую вспышки.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают сбои коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.