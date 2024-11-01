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КНДР заявила о запуске новейшей МБР "Хвасон-19", пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2024
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00:30 01.11.2024 (обновлено: 00:43 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/smi-1981251806.html
КНДР заявила о запуске новейшей МБР "Хвасон-19", пишут СМИ
КНДР заявила о запуске новейшей МБР "Хвасон-19", пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2024
КНДР заявила о запуске новейшей МБР "Хвасон-19", пишут СМИ
КНДР заявила, что в четверг была запущена новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-19", передает южнокорейское агентство Yonhap. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T00:30
2024-11-01T00:43
в мире
японское море
пхеньян
кндр (северная корея)
баллистические ракеты
ким чен ын
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. КНДР заявила, что в четверг была запущена новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-19", передает южнокорейское агентство Yonhap. Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету. По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота - 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что "запуск МБР демонстрирует решимость противостоять врагам", которые обвинили его в эскалации ситуации в регионе. Он добавил, что "ничто не изменит" политику страны по укреплению ядерного потенциала страны.
https://ria.ru/20241031/raketa-1981222657.html
японское море
пхеньян
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в мире, японское море, пхеньян, кндр (северная корея), баллистические ракеты, ким чен ын
В мире, Японское море, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), баллистические ракеты, Ким Чен Ын
КНДР заявила о запуске новейшей МБР "Хвасон-19", пишут СМИ

Yonhap: в четверг КНДР запустила новейшую МБР "Хвасон-19"

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. КНДР заявила, что в четверг была запущена новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-19", передает южнокорейское агентство Yonhap.
Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету.
По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота - 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что "запуск МБР демонстрирует решимость противостоять врагам", которые обвинили его в эскалации ситуации в регионе. Он добавил, что "ничто не изменит" политику страны по укреплению ядерного потенциала страны.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Западные страны запросили заседание СБ ООН из-за баллистической ракеты КНДР
Вчера, 19:12
 
В миреЯпонское мореПхеньянКНДР (Северная Корея)баллистические ракетыКим Чен Ын
 
 
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