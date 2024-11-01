https://ria.ru/20241101/smi-1981251806.html

КНДР заявила о запуске новейшей МБР "Хвасон-19", пишут СМИ

КНДР заявила о запуске новейшей МБР "Хвасон-19", пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2024

КНДР заявила о запуске новейшей МБР "Хвасон-19", пишут СМИ

КНДР заявила, что в четверг была запущена новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-19", передает южнокорейское агентство Yonhap. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T00:30

2024-11-01T00:30

2024-11-01T00:43

в мире

японское море

пхеньян

кндр (северная корея)

баллистические ракеты

ким чен ын

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. КНДР заявила, что в четверг была запущена новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-19", передает южнокорейское агентство Yonhap. Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету. По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота - 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что "запуск МБР демонстрирует решимость противостоять врагам", которые обвинили его в эскалации ситуации в регионе. Он добавил, что "ничто не изменит" политику страны по укреплению ядерного потенциала страны.

https://ria.ru/20241031/raketa-1981222657.html

японское море

пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, японское море, пхеньян, кндр (северная корея), баллистические ракеты, ким чен ын