https://ria.ru/20241101/short-list-1981359201.html
Опубликован шорт-лист премии InterComm 2024
Опубликован шорт-лист премии InterComm 2024 - РИА Новости, 01.11.2024
Опубликован шорт-лист премии InterComm 2024
Опубликован шорт-лист отраслевой премии России и СНГ в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2024, сообщили в оргкомитете. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:02
2024-11-01T15:02
2024-11-01T15:02
россия
снг
москва
ритейл
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Опубликован шорт-лист отраслевой премии России и СНГ в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2024, сообщили в оргкомитете. В этом году премия будет вручаться уже в 15 раз. Организатором выступает коммуникационная группа "МедиаЛайн". В 2024 году на премию было подано рекордное количество заявок — 319. Среди номинантов – проекты крупных российских компаний, представляющих различные отрасли экономики: ТЭК, машиностроение, ИТ, банковские услуги, ритейл и другие. Финальные защиты проектов пройдут с 5 по 6 ноября, победители и призеры премии будут названы 21 ноября, на торжественной церемонии в Москве, говорится в сообщении. "От имени оргкомитета и жюри благодарю все компании за представленные на премию InterComm 2024 проекты. Впечатления от знакомства с ними — яркие, вдохновляющие, хотя, конечно, не все кейсы однозначно "фестивальные". Были, к нашему сожалению, проходные проекты. А мы ждем на премию проекты в первую очередь инновационные, задающие или даже предвосхищающие тренды. Проекты из разряда "Эх, почему же нам не пришла в голову такая замечательная идея!", проекты-бенчмарки для индустрии. Именно они в первую очередь оказались в шорт-листе", - приводятся в сообщении слова главы оргкомитета премии InterComm, главного редактора InterComm Media Ларисы Рудаковой.
https://ria.ru/20241016/evseev-1978335714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снг, москва, ритейл
Россия, СНГ, Москва, Ритейл
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Опубликован шорт-лист отраслевой премии России и СНГ в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2024, сообщили в оргкомитете.
В этом году премия будет вручаться уже в 15 раз. Организатором выступает коммуникационная группа "МедиаЛайн".
В 2024 году на премию было подано рекордное количество заявок — 319. Среди номинантов – проекты крупных российских компаний, представляющих различные отрасли экономики: ТЭК, машиностроение, ИТ, банковские услуги, ритейл и другие. Финальные защиты проектов пройдут с 5 по 6 ноября, победители и призеры премии будут названы 21 ноября, на торжественной церемонии в Москве
, говорится в сообщении.
"От имени оргкомитета и жюри благодарю все компании за представленные на премию InterComm 2024 проекты. Впечатления от знакомства с ними — яркие, вдохновляющие, хотя, конечно, не все кейсы однозначно "фестивальные". Были, к нашему сожалению, проходные проекты. А мы ждем на премию проекты в первую очередь инновационные, задающие или даже предвосхищающие тренды. Проекты из разряда "Эх, почему же нам не пришла в голову такая замечательная идея!", проекты-бенчмарки для индустрии. Именно они в первую очередь оказались в шорт-листе", - приводятся в сообщении слова главы оргкомитета премии InterComm, главного редактора InterComm Media Ларисы Рудаковой.