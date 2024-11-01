https://ria.ru/20241101/sholts-1981292408.html

В Турции рассказали об обещании Шольца по поставкам Siemens на АЭС "Аккую"

В Турции рассказали об обещании Шольца по поставкам Siemens на АЭС "Аккую" - РИА Новости, 01.11.2024

В Турции рассказали об обещании Шольца по поставкам Siemens на АЭС "Аккую"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:29

2024-11-01T10:29

2024-11-01T10:29

турция

стамбул

германия

олаф шольц

реджеп тайип эрдоган

александр новак

siemens

аэс "аккую"

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СТАМБУЛ, 1 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование на возводимую "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран, первая партия уже поставлена, сообщил в октябре российский вице-премьер Александр Новак. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. Шольц посещал Стамбул 19 октября. "Канцлер ФРГ во время визита в Стамбул заявил нашему президенту, что Siemens передаст оборудование Турции, после этого компания отправила письма "Росатому". Но позиция российской стороны такая: уже слишком поздно, наступил критически важный момент, мы перешли к китайскому оборудованию", - заявил Байрактар газете Milliyet. "Из-за задержки немецкое оборудование на 99% уже не будет использовано", - отметил министр. По словам министра, компания не контактировала с минэнерго Турции по данному вопросу, но он лично обсуждал его с немецким коллегой и выразил недовольство тем, что компания не проявила "даже минимальной вежливости". Байрактар отметил, что Siemens является одним из ключевых поставщиков турбин Турции, и теперь Анкара сомневается в том, что компании можно доверять. Согласно межправительственному соглашению, подписанному РФ и Турцией 12 мая 2010 года, пуск первого энергоблока должен состояться в течение семи лет после получения разрешения на строительство первого энергоблока, то есть в течение 2025 года.

https://ria.ru/20241023/putin-1979649370.html

https://ria.ru/20241010/akkuyu-1977323885.html

https://ria.ru/20241017/tokaev-1978475658.html

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германия

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