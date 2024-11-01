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Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2024
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07:35 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/rossija-1981267703.html
Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, заявил Лавров
Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2024
Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, заявил Лавров
Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T07:35
2024-11-01T07:35
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Приветствуем интерес Турции к сближению с БРИКС. Это подтверждает привлекательность объединения, основанного на уважении Устава ООН, открытости, прагматизме и ненаправленности против третьих сторон", - сказал Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet. Он добавил, что Москва выступает за расширение связей БРИКС со странами Глобального большинства, в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям. "На прошедшем в Казани саммите сделан выбор в пользу консолидации действующего состава участников БРИКС с подключением к объединению стран-партнеров. Уверен, что Турция способна внести весомый вклад в дальнейшее развитие БРИКС. Решение о параметрах турецкого участия в объединении будет приниматься на основе консенсуса и при уважении суверенного выбора всех стран БРИКС и самой Турции", - подчеркнул глава российского дипведомства. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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в мире, россия, турция, казань, сергей лавров, брикс, оон, hurriyet, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Турция, Казань, Сергей Лавров, БРИКС, ООН, Hurriyet, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, заявил Лавров

Лавров: решение об участии Турции в БРИКС будет приниматься на основе консенсуса

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приветствуем интерес Турции к сближению с БРИКС. Это подтверждает привлекательность объединения, основанного на уважении Устава ООН, открытости, прагматизме и ненаправленности против третьих сторон", - сказал Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.
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Он добавил, что Москва выступает за расширение связей БРИКС со странами Глобального большинства, в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям.
"На прошедшем в Казани саммите сделан выбор в пользу консолидации действующего состава участников БРИКС с подключением к объединению стран-партнеров. Уверен, что Турция способна внести весомый вклад в дальнейшее развитие БРИКС. Решение о параметрах турецкого участия в объединении будет приниматься на основе консенсуса и при уважении суверенного выбора всех стран БРИКС и самой Турции", - подчеркнул глава российского дипведомства.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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В миреРоссияТурцияКазаньСергей ЛавровБРИКСООНHurriyetСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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