https://ria.ru/20241101/rossija-1981267703.html

Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, заявил Лавров

Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2024

Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, заявил Лавров

Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T07:35

2024-11-01T07:35

2024-11-01T07:35

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турция

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брикс

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Приветствуем интерес Турции к сближению с БРИКС. Это подтверждает привлекательность объединения, основанного на уважении Устава ООН, открытости, прагматизме и ненаправленности против третьих сторон", - сказал Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet. Он добавил, что Москва выступает за расширение связей БРИКС со странами Глобального большинства, в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям. "На прошедшем в Казани саммите сделан выбор в пользу консолидации действующего состава участников БРИКС с подключением к объединению стран-партнеров. Уверен, что Турция способна внести весомый вклад в дальнейшее развитие БРИКС. Решение о параметрах турецкого участия в объединении будет приниматься на основе консенсуса и при уважении суверенного выбора всех стран БРИКС и самой Турции", - подчеркнул глава российского дипведомства. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241101/kurs-1981267534.html

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