Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали цель визита Зеленского в Европу - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/rada-1981367871.html
В Раде назвали цель визита Зеленского в Европу
В Раде назвали цель визита Зеленского в Европу - РИА Новости, 01.11.2024
В Раде назвали цель визита Зеленского в Европу
Владимир Зеленский, посетивший на этой неделе саммит Северного совета в Рейкьявике, ищет поддержки в Европе, чтобы в случае победы на выборах в США Дональда... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:36
2024-11-01T15:36
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, посетивший на этой неделе саммит Северного совета в Рейкьявике, ищет поддержки в Европе, чтобы в случае победы на выборах в США Дональда Трампа отказаться от его планов по Украине, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Ранее Зеленский с украинской делегацией посетил саммит Украина – Северная Европа в Рейкьявике. Там он провел ряд встреч с первыми лицами Исландии, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции. "Очевидно, что турне в Северную Европу - это поиск ресурсов, которые могут заменить американские... Это, если вы еще не поняли, причины этих лихорадочных покатушек. Величайший с Высочайшим (Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак – ред.) пытаются заручиться поддержкой, чтобы сказать мирному плану Трампа нет", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский не видит своего будущего после окончания конфликта. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20241012/zagovor-1977704467.html
https://ria.ru/20241101/tramp-1981352722.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0869ff51feff748cec3276262ae13f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде назвали цель визита Зеленского в Европу

Депутат Рады Дубинский: Зеленский ищет поддержки в Европе в случае победы Трампа

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, посетивший на этой неделе саммит Северного совета в Рейкьявике, ищет поддержки в Европе, чтобы в случае победы на выборах в США Дональда Трампа отказаться от его планов по Украине, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее Зеленский с украинской делегацией посетил саммит Украина – Северная Европа в Рейкьявике. Там он провел ряд встреч с первыми лицами Исландии, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
"Бесконечная война": в Киеве раскрыли заговор Зеленского против Трампа
12 октября, 03:46
"Очевидно, что турне в Северную Европу - это поиск ресурсов, которые могут заменить американские... Это, если вы еще не поняли, причины этих лихорадочных покатушек. Величайший с Высочайшим (Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак – ред.) пытаются заручиться поддержкой, чтобы сказать мирному плану Трампа нет", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, Зеленский не видит своего будущего после окончания конфликта.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа
Вчера, 14:37
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала