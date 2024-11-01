https://ria.ru/20241101/rada-1981367871.html

В Раде назвали цель визита Зеленского в Европу

В Раде назвали цель визита Зеленского в Европу - РИА Новости, 01.11.2024

В Раде назвали цель визита Зеленского в Европу

Владимир Зеленский, посетивший на этой неделе саммит Северного совета в Рейкьявике, ищет поддержки в Европе, чтобы в случае победы на выборах в США Дональда... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:36

2024-11-01T15:36

2024-11-01T15:36

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, посетивший на этой неделе саммит Северного совета в Рейкьявике, ищет поддержки в Европе, чтобы в случае победы на выборах в США Дональда Трампа отказаться от его планов по Украине, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Ранее Зеленский с украинской делегацией посетил саммит Украина – Северная Европа в Рейкьявике. Там он провел ряд встреч с первыми лицами Исландии, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции. "Очевидно, что турне в Северную Европу - это поиск ресурсов, которые могут заменить американские... Это, если вы еще не поняли, причины этих лихорадочных покатушек. Величайший с Высочайшим (Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак – ред.) пытаются заручиться поддержкой, чтобы сказать мирному плану Трампа нет", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский не видит своего будущего после окончания конфликта. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20241012/zagovor-1977704467.html

https://ria.ru/20241101/tramp-1981352722.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины