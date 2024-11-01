https://ria.ru/20241101/proverka-1981368918.html

В Иркутской области двое мужчин с битами напали на депутата

В Иркутской области двое мужчин с битами напали на депутата - РИА Новости, 01.11.2024

В Иркутской области двое мужчин с битами напали на депутата

Полиция в Ангарске Иркутской области начала проверку после нападения на депутата местной думы Александра Куранова, который получил ушибы и ссадины. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:39

2024-11-01T15:39

2024-11-01T15:39

происшествия

александр куранов

иркутская область

ангарск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в Ангарске Иркутской области начала проверку после нападения на депутата местной думы Александра Куранова, который получил ушибы и ссадины. По данным пресс-службы регионального ГУМВД РФ, в дежурную часть полиции в Ангарске вечером 31 октября поступило сообщение от 58-летнего местного жителя об инциденте, который произошел с ним во дворе одного из микрорайонов. "Двое мужчин напали на него, причинив травмы, среди которых ушибы и ссадины. С его слов, инцидент произошел после 19 часов во дворе дома в 18-м микрорайоне Ангарска... Проводится всестороннее разбирательство, указанные сведения проверяются, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении ведомства. Заместитель председателя думы Ангарска Александр Куранов подтвердил РИА Новости, что стал жертвой нападения неизвестных. "Нападавших было двое с битами. Что за люди, я не знаю, был вечер, на них были капюшоны. Когда они начали наносить удары, из арки вышли мужчина с женщиной и их спугнули. Я написал заявление в полицию. Считаю, что причиной нападения является моя политическая деятельность. Все версии о причинах нападения на меня я высказал сотрудникам правоохранительных органов. Не исключаю, что это может быть месть за прошлые дела", - сказал Куранов. Он отметил, что за свою почти 15-летнюю депутатскую деятельность много времени уделял борьбе с коррупционными проявлениями во власти.

https://ria.ru/20240718/napadenie-1960585197.html

https://ria.ru/20230306/chelyabinsk-1856158938.html

иркутская область

ангарск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, александр куранов, иркутская область, ангарск