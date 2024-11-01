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В Иркутской области двое мужчин с битами напали на депутата
В Иркутской области двое мужчин с битами напали на депутата - РИА Новости, 01.11.2024
В Иркутской области двое мужчин с битами напали на депутата
Полиция в Ангарске Иркутской области начала проверку после нападения на депутата местной думы Александра Куранова, который получил ушибы и ссадины. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:39
2024-11-01T15:39
2024-11-01T15:39
происшествия
александр куранов
иркутская область
ангарск
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ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в Ангарске Иркутской области начала проверку после нападения на депутата местной думы Александра Куранова, который получил ушибы и ссадины. По данным пресс-службы регионального ГУМВД РФ, в дежурную часть полиции в Ангарске вечером 31 октября поступило сообщение от 58-летнего местного жителя об инциденте, который произошел с ним во дворе одного из микрорайонов. "Двое мужчин напали на него, причинив травмы, среди которых ушибы и ссадины. С его слов, инцидент произошел после 19 часов во дворе дома в 18-м микрорайоне Ангарска... Проводится всестороннее разбирательство, указанные сведения проверяются, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении ведомства. Заместитель председателя думы Ангарска Александр Куранов подтвердил РИА Новости, что стал жертвой нападения неизвестных. "Нападавших было двое с битами. Что за люди, я не знаю, был вечер, на них были капюшоны. Когда они начали наносить удары, из арки вышли мужчина с женщиной и их спугнули. Я написал заявление в полицию. Считаю, что причиной нападения является моя политическая деятельность. Все версии о причинах нападения на меня я высказал сотрудникам правоохранительных органов. Не исключаю, что это может быть месть за прошлые дела", - сказал Куранов. Он отметил, что за свою почти 15-летнюю депутатскую деятельность много времени уделял борьбе с коррупционными проявлениями во власти.
https://ria.ru/20240718/napadenie-1960585197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр куранов, иркутская область, ангарск
Происшествия, Александр Куранов, Иркутская область, Ангарск
В Иркутской области двое мужчин с битами напали на депутата
ГУМВД начало проверку после нападения на зампредседателя думы Ангарска Куранова
ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в Ангарске Иркутской области начала проверку после нападения на депутата местной думы Александра Куранова, который получил ушибы и ссадины.
По данным пресс-службы регионального ГУМВД РФ, в дежурную часть полиции в Ангарске вечером 31 октября поступило сообщение от 58-летнего местного жителя об инциденте, который произошел с ним во дворе одного из микрорайонов. "Двое мужчин напали на него, причинив травмы, среди которых ушибы и ссадины. С его слов, инцидент произошел после 19 часов во дворе дома в 18-м микрорайоне Ангарска... Проводится всестороннее разбирательство, указанные сведения проверяются, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении ведомства.
Заместитель председателя думы Ангарска Александр Куранов подтвердил РИА Новости, что стал жертвой нападения неизвестных.
"Нападавших было двое с битами. Что за люди, я не знаю, был вечер, на них были капюшоны. Когда они начали наносить удары, из арки вышли мужчина с женщиной и их спугнули. Я написал заявление в полицию. Считаю, что причиной нападения является моя политическая деятельность. Все версии о причинах нападения на меня я высказал сотрудникам правоохранительных органов. Не исключаю, что это может быть месть за прошлые дела", - сказал Куранов.
Он отметил, что за свою почти 15-летнюю депутатскую деятельность много времени уделял борьбе с коррупционными проявлениями во власти.