https://ria.ru/20241101/peterburg-1981426642.html
В Петербурге задержали организатора убийства адвоката
В Петербурге задержали организатора убийства адвоката - РИА Новости, 01.11.2024
В Петербурге задержали организатора убийства адвоката
Правоохранители задержали предполагаемого организатора убийства адвоката, исполнитель которого по ошибке застрелил водителя, перепутав жертву, сообщил городской РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:50
2024-11-01T19:50
2024-11-01T19:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали предполагаемого организатора убийства адвоката, исполнитель которого по ошибке застрелил водителя, перепутав жертву, сообщил городской главк СК РФ. Двадцатого февраля 2024 года в Петербурге застрелили водителя адвоката Виктора Патрушева, который привез детей юриста в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Пуля попала ему в голову, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и позже скончался. Как сообщал СК РФ, по делу об убийстве и об организации убийства по найму были задержаны заказчик преступления Гинтерас Рагаускас и исполнитель Андрей Артюхин, который выстрелил в голову водителя, приняв его за адвоката. Суд арестовал обоих 23 февраля. "Сегодня задержан организатор данного убийства, которым оказался Сергей Житкович", – говорится в сообщении. По версии следствия, организации убийства адвоката предшествовала неудавшаяся реализация мошеннической схемы. Житкович и Рааускас, зная о наличии у юриста дорогостоящего дома и участка, решили завладеть его недвижимостью. "(Они) разработали преступный план, в соответствии с которым путём заключения цепочки сделок и последующей подачи искового заявления в суд имущество должно было перейти в собственность фигурантов. Однако свой преступный умысел они довести до конца не смогли в связи с вынесением решения суда о банкротстве жены адвоката", – рассказали в ГСУСК. После этого Житкович и Рагаускас с той же целью получения недвижимости решили убить юриста, уточняют в городском главке СК. В пятницу у Житковича прошел обыск, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.
https://ria.ru/20241101/sud-1981422766.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали организатора убийства адвоката
В Петербурге задержали организатора убийства юриста, чей киллер перепутал жертву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости.
Правоохранители задержали предполагаемого организатора убийства адвоката, исполнитель которого по ошибке застрелил водителя, перепутав жертву, сообщил городской главк СК РФ
.
Двадцатого февраля 2024 года в Петербурге застрелили водителя адвоката Виктора Патрушева, который привез детей юриста в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Пуля попала ему в голову, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и позже скончался. Как сообщал СК РФ, по делу об убийстве и об организации убийства по найму были задержаны заказчик преступления Гинтерас Рагаускас и исполнитель Андрей Артюхин, который выстрелил в голову водителя, приняв его за адвоката. Суд арестовал обоих 23 февраля.
"Сегодня задержан организатор данного убийства, которым оказался Сергей Житкович", – говорится в сообщении.
По версии следствия, организации убийства адвоката предшествовала неудавшаяся реализация мошеннической схемы. Житкович и Рааускас, зная о наличии у юриста дорогостоящего дома и участка, решили завладеть его недвижимостью.
"(Они) разработали преступный план, в соответствии с которым путём заключения цепочки сделок и последующей подачи искового заявления в суд имущество должно было перейти в собственность фигурантов. Однако свой преступный умысел они довести до конца не смогли в связи с вынесением решения суда о банкротстве жены адвоката", – рассказали в ГСУСК.
После этого Житкович и Рагаускас с той же целью получения недвижимости решили убить юриста, уточняют в городском главке СК.
В пятницу у Житковича прошел обыск, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.