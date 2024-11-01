https://ria.ru/20241101/peterburg-1981426642.html

В Петербурге задержали организатора убийства адвоката

В Петербурге задержали организатора убийства адвоката - РИА Новости, 01.11.2024

В Петербурге задержали организатора убийства адвоката

Правоохранители задержали предполагаемого организатора убийства адвоката, исполнитель которого по ошибке застрелил водителя, перепутав жертву, сообщил городской РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:50

2024-11-01T19:50

2024-11-01T19:50

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали предполагаемого организатора убийства адвоката, исполнитель которого по ошибке застрелил водителя, перепутав жертву, сообщил городской главк СК РФ. Двадцатого февраля 2024 года в Петербурге застрелили водителя адвоката Виктора Патрушева, который привез детей юриста в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Пуля попала ему в голову, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и позже скончался. Как сообщал СК РФ, по делу об убийстве и об организации убийства по найму были задержаны заказчик преступления Гинтерас Рагаускас и исполнитель Андрей Артюхин, который выстрелил в голову водителя, приняв его за адвоката. Суд арестовал обоих 23 февраля. "Сегодня задержан организатор данного убийства, которым оказался Сергей Житкович", – говорится в сообщении. По версии следствия, организации убийства адвоката предшествовала неудавшаяся реализация мошеннической схемы. Житкович и Рааускас, зная о наличии у юриста дорогостоящего дома и участка, решили завладеть его недвижимостью. "(Они) разработали преступный план, в соответствии с которым путём заключения цепочки сделок и последующей подачи искового заявления в суд имущество должно было перейти в собственность фигурантов. Однако свой преступный умысел они довести до конца не смогли в связи с вынесением решения суда о банкротстве жены адвоката", – рассказали в ГСУСК. После этого Житкович и Рагаускас с той же целью получения недвижимости решили убить юриста, уточняют в городском главке СК. В пятницу у Житковича прошел обыск, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.

https://ria.ru/20241101/sud-1981422766.html

https://ria.ru/20241014/obvinenie-1977971866.html

россия

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)