Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали организатора убийства адвоката - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/peterburg-1981426642.html
В Петербурге задержали организатора убийства адвоката
В Петербурге задержали организатора убийства адвоката - РИА Новости, 01.11.2024
В Петербурге задержали организатора убийства адвоката
Правоохранители задержали предполагаемого организатора убийства адвоката, исполнитель которого по ошибке застрелил водителя, перепутав жертву, сообщил городской РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:50
2024-11-01T19:50
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали предполагаемого организатора убийства адвоката, исполнитель которого по ошибке застрелил водителя, перепутав жертву, сообщил городской главк СК РФ. Двадцатого февраля 2024 года в Петербурге застрелили водителя адвоката Виктора Патрушева, который привез детей юриста в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Пуля попала ему в голову, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и позже скончался. Как сообщал СК РФ, по делу об убийстве и об организации убийства по найму были задержаны заказчик преступления Гинтерас Рагаускас и исполнитель Андрей Артюхин, который выстрелил в голову водителя, приняв его за адвоката. Суд арестовал обоих 23 февраля. "Сегодня задержан организатор данного убийства, которым оказался Сергей Житкович", – говорится в сообщении. По версии следствия, организации убийства адвоката предшествовала неудавшаяся реализация мошеннической схемы. Житкович и Рааускас, зная о наличии у юриста дорогостоящего дома и участка, решили завладеть его недвижимостью. "(Они) разработали преступный план, в соответствии с которым путём заключения цепочки сделок и последующей подачи искового заявления в суд имущество должно было перейти в собственность фигурантов. Однако свой преступный умысел они довести до конца не смогли в связи с вынесением решения суда о банкротстве жены адвоката", – рассказали в ГСУСК. После этого Житкович и Рагаускас с той же целью получения недвижимости решили убить юриста, уточняют в городском главке СК. В пятницу у Житковича прошел обыск, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.
https://ria.ru/20241101/sud-1981422766.html
https://ria.ru/20241014/obvinenie-1977971866.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали организатора убийства адвоката

В Петербурге задержали организатора убийства юриста, чей киллер перепутал жертву

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали предполагаемого организатора убийства адвоката, исполнитель которого по ошибке застрелил водителя, перепутав жертву, сообщил городской главк СК РФ.
Двадцатого февраля 2024 года в Петербурге застрелили водителя адвоката Виктора Патрушева, который привез детей юриста в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Пуля попала ему в голову, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и позже скончался. Как сообщал СК РФ, по делу об убийстве и об организации убийства по найму были задержаны заказчик преступления Гинтерас Рагаускас и исполнитель Андрей Артюхин, который выстрелил в голову водителя, приняв его за адвоката. Суд арестовал обоих 23 февраля.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В Москве мать, заказавшая убийство своего сына, предстанет перед судом
Вчера, 19:15
"Сегодня задержан организатор данного убийства, которым оказался Сергей Житкович", – говорится в сообщении.
По версии следствия, организации убийства адвоката предшествовала неудавшаяся реализация мошеннической схемы. Житкович и Рааускас, зная о наличии у юриста дорогостоящего дома и участка, решили завладеть его недвижимостью.
"(Они) разработали преступный план, в соответствии с которым путём заключения цепочки сделок и последующей подачи искового заявления в суд имущество должно было перейти в собственность фигурантов. Однако свой преступный умысел они довести до конца не смогли в связи с вынесением решения суда о банкротстве жены адвоката", – рассказали в ГСУСК.
После этого Житкович и Рагаускас с той же целью получения недвижимости решили убить юриста, уточняют в городском главке СК.
В пятницу у Житковича прошел обыск, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Омской области вынесут приговор египтянину, нанявшему киллера для жены
14 октября, 15:48
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала