https://ria.ru/20241101/peskov--1981347017.html

В Кремле не стали комментировать сообщения о военных из КНДР в России

В Кремле не стали комментировать сообщения о военных из КНДР в России - РИА Новости, 01.11.2024

В Кремле не стали комментировать сообщения о военных из КНДР в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения о военных из КНДР, якобы находящихся в РФ и готовых к участию в конфликте на... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:13

2024-11-01T14:13

2024-11-01T14:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

нато

энтони блинкен

владимир путин

украина

сша

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения о военных из КНДР, якобы находящихся в РФ и готовых к участию в конфликте на Украине, отметив, что ему нечего добавить к сказанному ранее по данной теме. Ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, которые якобы уже размещены на российской территории. "Мне нечего добавить к тому, что мы уже ранее заявляли по этой теме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о якобы готовности войск КНДР принять участие в боевых действиях на Украине в ближайшее время. Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя отметил, что "истерика" вокруг северокорейской темы "удивительным образом совпала" с подписанием Владимиром Зеленским указа, согласно которому иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешается проходить службу в ВСУ на командных должностях. Он напомнил, что западные страны уже более двух лет пытаются склонить Сеул к более активному военно-техническому сотрудничеству с Киевом, и выразил надежду, что у южнокорейских партнеров хватит мудрости не повестись на новую уловку. В то же время он отверг попытки США навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи Москве ее союзниками, в то время как Вашингтон мобилизует весь военный и разведывательный потенциал НАТО для помощи Киеву. Постпред указал, что созывом заседания Совбеза ООН западные страны лишь пытаются "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО на Украину, отметив, что скрыть присутствие натовских солдат и специалистов уже невозможно: иностранцы "уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ". Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, которые стремятся замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

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вооруженные силы украины, нато, энтони блинкен, владимир путин, украина, сша, россия, дмитрий песков, оон