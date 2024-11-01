https://ria.ru/20241101/opros-1981314460.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 01.11.2024

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большая часть (78,2%) опрошенных россиян доверяет президенту России Владимиру Путину, 75,8% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:05

2024-11-01T12:05

2024-11-01T20:01

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Большая часть (78,2%) опрошенных россиян доверяет президенту России Владимиру Путину, 75,8% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Путину доверяют 78,2% респондентов, недоверие выразили 17,4% опрошенных. Председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 60,1% россиян, не доверяют — 19,8%. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, деятельность президента одобряют 75,2% респондентов, не одобряют — 15,8%. Работу премьер-министра России одобряют 52,1% опрошенных, неодобрение выразили 10,6%. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36% респондентов назвали "Единую Россию", 9,8% — КПРФ, 10,3% — ЛДПР, семь процентов — партию "Новые люди", 3,7% — политсилу "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Также 11,1% участников опроса указали непарламентские партии. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21-27 октября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. При случайной (вероятностной) выборке максимальный размер ошибки с вероятностью 95% для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), не превышает одного процента.

https://ria.ru/20241101/superjob-1981257609.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия