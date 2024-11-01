https://ria.ru/20241101/nauka-1981296233.html

ИИ достиг уровня аспиранта, дойдет и до профессора, считают эксперты

ИИ достиг уровня аспиранта, дойдет и до профессора, считают эксперты - РИА Новости, 01.11.2024

ИИ достиг уровня аспиранта, дойдет и до профессора, считают эксперты

Нет такой сферы человеческой деятельности, где искусственный интеллект не смог бы в самой ближайшей перспективе заменить человека. К такому выводу пришли... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:51

2024-11-01T10:51

2024-11-01T15:35

наука

технологии

общество

нейросеть

самарский университет

россия

искусственный интеллект (ии)

наука

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САМАРА, 1 ноя — РИА Новости. Нет такой сферы человеческой деятельности, где искусственный интеллект не смог бы в самой ближайшей перспективе заменить человека. К такому выводу пришли ведущие российские эксперты в области нейросетей, принявшие участие в пленарном заседании “Искусственный интеллект — наука или инженерия”.Заседание состоялось на IX Всероссийском молодежном научном форуме "Наука будущего — наука молодых", который проходит в эти дни в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. Напомним, что в форуме принимают участие ученые с мировым именем и молодые исследователи, которые только начинают свой путь в науке.“Искусственный интеллект уже достиг уровня среднего аспиранта; думаю, что в следующем году он выйдет на уровень профессора", — заявил начальник подразделения интеллектуального анализа данных и технологического зрения Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, профессор РАН Юрий Визильтер, отвечая на вопрос молодого ученого из зала о том, когда же ИИ будет помогать в исследованиях, например, в области теоретической физики. Молодой исследователь посетовал на то, что "на вопросы, требующие анализа современных научных статей и понимания формул, ИИ зачастую галлюцинирует".Однако, по словам профессора, ИИ в области физики уже освоил значительное количество "фокусов", связанных с самокритикой и самоулучшением, и движение в этом направлении идет очень быстро.С ним согласился управляющий директор и начальник управления экспериментальных систем машинного обучения в департаменте общих сервисов "Салют" (Сбербанк), один из разработчиков сервисов GigaChat Сергей Марков: “Недалек тот день, когда многие рутинные научные исследования можно будет доверить искусственному интеллекту".Как передает корреспондент РИА Новости, это вызвало еще больше вопросов в зале: не может ли ИИ в нынешней динамике заменить не только синих воротничков (представителей рабочего класса — прим. ред.), но и белых — руководителей и людей, которые генерируют идеи."Модельные технологии не выбирают кого-то "по цвету воротничка" — кого заменять и чью работу выполнять более эффективно. Не говоря уж о том, что условное вытеснение каких-либо профессий — вообще довольно редкое явление в истории технологий. Даже Жаккардовый ткацкий станок, который вытеснил изрядное количество ткачей, не уничтожил эту профессию, а лишь серьезно ее трансформировал", — отметил Сергей Марков.При этом он призвал молодых ученых избегать чрезмерных обобщений и не забывать, что новые технологии не только ликвидируют отдельные профессии, но и создают многие новые, давая дополнительные рабочие места.В связи с этим профессор Визильтер выразил мнение, что нет такой сферы человеческой деятельности, где ИИ не мог бы заменить человека, причем в самой ближайшей перспективе. "Только непонятно, почему этого надо бояться… Нам долго внушали, что труд — это смысл жизни, но на протяжении всей истории люди всегда завидовали праздным классам", — сказал он, добавив, что "у нас у всех есть возможность лет через десять отправиться на пенсию".Дискутируя на тему, что же такое искусственный интеллект — наука или инженерия — эксперты пришли к выводу, что однозначного ответа нет и быть не может.Как отметил Сергей Марков, с одной стороны, всем понятно, что ИИ — это технология — искусство создания систем для автоматизации решения интеллектуальных задач, но, с другой стороны, совершенно очевидно, что создание таких систем невозможно без постижения определенных закономерностей окружающего мира. "В этом смысле ИИ — междисциплинарное направление в науке, которое находится на стыке информатики, физики, когнитивистики; добавляет знания о закономерностях мира и позволяет развивать новые технологии", — подчеркнул эксперт.Между тем, по мнению профессора РАН Юрия Визильтера, спор о природе искусственного интеллекта напоминает спор о природе математики. "Математические конструкции мы произвольно изобретаем и, в этом смысле, это инженерия. Однако мы открываем объективные свойства, а это уже наука. Аналогично с искусственным интеллектом: до того, как им занялись люди, его не было в природе, но у ИИ есть вполне объективные законы, например, закон масштабирования больших моделей.В связи с этим он предложил ограничиться одним аспектом: "инженерия — это использование готовых знаний и создание на их основе инструментов, а наука — поиск новых знаний, в которых есть возможность прорыва". "ИИ уже сегодня сильно меняет нашу жизнь, завтра изменит ее еще сильнее. С высокой долей вероятности изменится смысл таких понятий, как инженерия, наука, ученый-инженер", — резюмировал ученый.Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего — наука молодых" проходит с 2014 года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ для выявления наиболее талантливых и творчески активных студентов и аспирантов, а также для стимулирования молодежи к научно-исследовательской деятельности.

https://na.ria.ru/20240813/tyumgu-1965700321.html

https://ria.ru/20241029/putin-1980736190.html

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технологии, общество, нейросеть, самарский университет, россия, искусственный интеллект (ии), наука, университетская наука