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ИИ достиг уровня аспиранта, дойдет и до профессора, считают эксперты - РИА Новости, 01.11.2024
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Наука
 
10:51 01.11.2024 (обновлено: 15:35 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/nauka-1981296233.html
ИИ достиг уровня аспиранта, дойдет и до профессора, считают эксперты
ИИ достиг уровня аспиранта, дойдет и до профессора, считают эксперты - РИА Новости, 01.11.2024
ИИ достиг уровня аспиранта, дойдет и до профессора, считают эксперты
Нет такой сферы человеческой деятельности, где искусственный интеллект не смог бы в самой ближайшей перспективе заменить человека. К такому выводу пришли... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:51
2024-11-01T15:35
наука
технологии
общество
нейросеть
самарский университет
россия
искусственный интеллект (ии)
наука
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САМАРА, 1 ноя — РИА Новости. Нет такой сферы человеческой деятельности, где искусственный интеллект не смог бы в самой ближайшей перспективе заменить человека. К такому выводу пришли ведущие российские эксперты в области нейросетей, принявшие участие в пленарном заседании “Искусственный интеллект — наука или инженерия”.Заседание состоялось на IX Всероссийском молодежном научном форуме "Наука будущего — наука молодых", который проходит в эти дни в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. Напомним, что в форуме принимают участие ученые с мировым именем и молодые исследователи, которые только начинают свой путь в науке.“Искусственный интеллект уже достиг уровня среднего аспиранта; думаю, что в следующем году он выйдет на уровень профессора", — заявил начальник подразделения интеллектуального анализа данных и технологического зрения Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, профессор РАН Юрий Визильтер, отвечая на вопрос молодого ученого из зала о том, когда же ИИ будет помогать в исследованиях, например, в области теоретической физики. Молодой исследователь посетовал на то, что "на вопросы, требующие анализа современных научных статей и понимания формул, ИИ зачастую галлюцинирует".Однако, по словам профессора, ИИ в области физики уже освоил значительное количество "фокусов", связанных с самокритикой и самоулучшением, и движение в этом направлении идет очень быстро.С ним согласился управляющий директор и начальник управления экспериментальных систем машинного обучения в департаменте общих сервисов "Салют" (Сбербанк), один из разработчиков сервисов GigaChat Сергей Марков: “Недалек тот день, когда многие рутинные научные исследования можно будет доверить искусственному интеллекту".Как передает корреспондент РИА Новости, это вызвало еще больше вопросов в зале: не может ли ИИ в нынешней динамике заменить не только синих воротничков (представителей рабочего класса — прим. ред.), но и белых — руководителей и людей, которые генерируют идеи."Модельные технологии не выбирают кого-то "по цвету воротничка" — кого заменять и чью работу выполнять более эффективно. Не говоря уж о том, что условное вытеснение каких-либо профессий — вообще довольно редкое явление в истории технологий. Даже Жаккардовый ткацкий станок, который вытеснил изрядное количество ткачей, не уничтожил эту профессию, а лишь серьезно ее трансформировал", — отметил Сергей Марков.При этом он призвал молодых ученых избегать чрезмерных обобщений и не забывать, что новые технологии не только ликвидируют отдельные профессии, но и создают многие новые, давая дополнительные рабочие места.В связи с этим профессор Визильтер выразил мнение, что нет такой сферы человеческой деятельности, где ИИ не мог бы заменить человека, причем в самой ближайшей перспективе. "Только непонятно, почему этого надо бояться… Нам долго внушали, что труд — это смысл жизни, но на протяжении всей истории люди всегда завидовали праздным классам", — сказал он, добавив, что "у нас у всех есть возможность лет через десять отправиться на пенсию".Дискутируя на тему, что же такое искусственный интеллект — наука или инженерия — эксперты пришли к выводу, что однозначного ответа нет и быть не может.Как отметил Сергей Марков, с одной стороны, всем понятно, что ИИ — это технология — искусство создания систем для автоматизации решения интеллектуальных задач, но, с другой стороны, совершенно очевидно, что создание таких систем невозможно без постижения определенных закономерностей окружающего мира. &quot;В этом смысле ИИ — междисциплинарное направление в науке, которое находится на стыке информатики, физики, когнитивистики; добавляет знания о закономерностях мира и позволяет развивать новые технологии&quot;, — подчеркнул эксперт.Между тем, по мнению профессора РАН Юрия Визильтера, спор о природе искусственного интеллекта напоминает спор о природе математики. "Математические конструкции мы произвольно изобретаем и, в этом смысле, это инженерия. Однако мы открываем объективные свойства, а это уже наука. Аналогично с искусственным интеллектом: до того, как им занялись люди, его не было в природе, но у ИИ есть вполне объективные законы, например, закон масштабирования больших моделей.В связи с этим он предложил ограничиться одним аспектом: "инженерия — это использование готовых знаний и создание на их основе инструментов, а наука — поиск новых знаний, в которых есть возможность прорыва". "ИИ уже сегодня сильно меняет нашу жизнь, завтра изменит ее еще сильнее. С высокой долей вероятности изменится смысл таких понятий, как инженерия, наука, ученый-инженер", — резюмировал ученый.Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего — наука молодых" проходит с 2014 года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ для выявления наиболее талантливых и творчески активных студентов и аспирантов, а также для стимулирования молодежи к научно-исследовательской деятельности.
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технологии, общество, нейросеть, самарский университет, россия, искусственный интеллект (ии), наука, университетская наука
Наука, Технологии, Общество, нейросеть, Самарский университет, Россия, Искусственный интеллект (ИИ), Наука, Университетская наука
ИИ достиг уровня аспиранта, дойдет и до профессора, считают эксперты

Эксперты сравнили ИИ с интеллектом среднего аспиранта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРобот
Робот - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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САМАРА, 1 ноя — РИА Новости. Нет такой сферы человеческой деятельности, где искусственный интеллект не смог бы в самой ближайшей перспективе заменить человека. К такому выводу пришли ведущие российские эксперты в области нейросетей, принявшие участие в пленарном заседании “Искусственный интеллект — наука или инженерия”.
Заседание состоялось на IX Всероссийском молодежном научном форуме "Наука будущего — наука молодых", который проходит в эти дни в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. Напомним, что в форуме принимают участие ученые с мировым именем и молодые исследователи, которые только начинают свой путь в науке.
“Искусственный интеллект уже достиг уровня среднего аспиранта; думаю, что в следующем году он выйдет на уровень профессора", — заявил начальник подразделения интеллектуального анализа данных и технологического зрения Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, профессор РАН Юрий Визильтер, отвечая на вопрос молодого ученого из зала о том, когда же ИИ будет помогать в исследованиях, например, в области теоретической физики. Молодой исследователь посетовал на то, что "на вопросы, требующие анализа современных научных статей и понимания формул, ИИ зачастую галлюцинирует".
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Однако, по словам профессора, ИИ в области физики уже освоил значительное количество "фокусов", связанных с самокритикой и самоулучшением, и движение в этом направлении идет очень быстро.
С ним согласился управляющий директор и начальник управления экспериментальных систем машинного обучения в департаменте общих сервисов "Салют" (Сбербанк), один из разработчиков сервисов GigaChat Сергей Марков: “Недалек тот день, когда многие рутинные научные исследования можно будет доверить искусственному интеллекту".
Как передает корреспондент РИА Новости, это вызвало еще больше вопросов в зале: не может ли ИИ в нынешней динамике заменить не только синих воротничков (представителей рабочего класса — прим. ред.), но и белых — руководителей и людей, которые генерируют идеи.
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
IX Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
1 из 3
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
IX Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
2 из 3
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
IX Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
3 из 3
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
1 из 3
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
2 из 3
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
3 из 3
"Модельные технологии не выбирают кого-то "по цвету воротничка" — кого заменять и чью работу выполнять более эффективно. Не говоря уж о том, что условное вытеснение каких-либо профессий — вообще довольно редкое явление в истории технологий. Даже Жаккардовый ткацкий станок, который вытеснил изрядное количество ткачей, не уничтожил эту профессию, а лишь серьезно ее трансформировал", — отметил Сергей Марков.
При этом он призвал молодых ученых избегать чрезмерных обобщений и не забывать, что новые технологии не только ликвидируют отдельные профессии, но и создают многие новые, давая дополнительные рабочие места.
В связи с этим профессор Визильтер выразил мнение, что нет такой сферы человеческой деятельности, где ИИ не мог бы заменить человека, причем в самой ближайшей перспективе. "Только непонятно, почему этого надо бояться… Нам долго внушали, что труд — это смысл жизни, но на протяжении всей истории люди всегда завидовали праздным классам", — сказал он, добавив, что "у нас у всех есть возможность лет через десять отправиться на пенсию".
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Дискутируя на тему, что же такое искусственный интеллект — наука или инженерия — эксперты пришли к выводу, что однозначного ответа нет и быть не может.
Как отметил Сергей Марков, с одной стороны, всем понятно, что ИИ — это технология — искусство создания систем для автоматизации решения интеллектуальных задач, но, с другой стороны, совершенно очевидно, что создание таких систем невозможно без постижения определенных закономерностей окружающего мира.
«

"В этом смысле ИИ — междисциплинарное направление в науке, которое находится на стыке информатики, физики, когнитивистики; добавляет знания о закономерностях мира и позволяет развивать новые технологии", — подчеркнул эксперт.

Между тем, по мнению профессора РАН Юрия Визильтера, спор о природе искусственного интеллекта напоминает спор о природе математики. "Математические конструкции мы произвольно изобретаем и, в этом смысле, это инженерия. Однако мы открываем объективные свойства, а это уже наука. Аналогично с искусственным интеллектом: до того, как им занялись люди, его не было в природе, но у ИИ есть вполне объективные законы, например, закон масштабирования больших моделей.
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В связи с этим он предложил ограничиться одним аспектом: "инженерия — это использование готовых знаний и создание на их основе инструментов, а наука — поиск новых знаний, в которых есть возможность прорыва".
«
"ИИ уже сегодня сильно меняет нашу жизнь, завтра изменит ее еще сильнее. С высокой долей вероятности изменится смысл таких понятий, как инженерия, наука, ученый-инженер", — резюмировал ученый.
Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего — наука молодых" проходит с 2014 года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ для выявления наиболее талантливых и творчески активных студентов и аспирантов, а также для стимулирования молодежи к научно-исследовательской деятельности.
 
НаукаТехнологииОбществонейросетьСамарский университетРоссияИскусственный интеллект (ИИ)НаукаУниверситетская наука
 
 
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