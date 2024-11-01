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Пользователи интернет-провайдера МГТС пожаловались на сбои в работе - РИА Новости, 01.11.2024
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18:40 01.11.2024 (обновлено: 18:49 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/mgts-1981413459.html
Пользователи интернет-провайдера МГТС пожаловались на сбои в работе
Пользователи интернет-провайдера МГТС пожаловались на сбои в работе - РИА Новости, 01.11.2024
Пользователи интернет-провайдера МГТС пожаловались на сбои в работе
Россияне сообщают о проблемах в работе интернет-провайдера МГТС, по данным на 18.42 мск пользователи оставили почти 3,5 тысячи жалоб, говорится на сайте сервиса РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:40
2024-11-01T18:49
мгтс
технологии
москва
самарское
воронежская область
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россияне сообщают о проблемах в работе интернет-провайдера МГТС, по данным на 18.42 мск пользователи оставили почти 3,5 тысячи жалоб, говорится на сайте сервиса для отслеживания сбоев "Сбой.рф".Больше всего жалоб - 70% - зафиксировано в Москве. Кроме того, жалуются пользователи из Иркутской, Самарской, Нижегородской, Воронежской областей, а также из Краснодарского края и Санкт-Петербурга.
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мгтс, технологии, москва, самарское, воронежская область
МГТС, Технологии, Москва, Самарское, Воронежская область
Пользователи интернет-провайдера МГТС пожаловались на сбои в работе

Сбой.рф: пользователи интернет-провайдера МГТС пожаловались на сбои в работе

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россияне сообщают о проблемах в работе интернет-провайдера МГТС, по данным на 18.42 мск пользователи оставили почти 3,5 тысячи жалоб, говорится на сайте сервиса для отслеживания сбоев "Сбой.рф".
Больше всего жалоб - 70% - зафиксировано в Москве. Кроме того, жалуются пользователи из Иркутской, Самарской, Нижегородской, Воронежской областей, а также из Краснодарского края и Санкт-Петербурга.
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка
31 октября, 01:41
 
МГТСТехнологииМоскваСамарскоеВоронежская область
 
 
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