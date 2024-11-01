https://ria.ru/20241101/mgts-1981413459.html

Пользователи интернет-провайдера МГТС пожаловались на сбои в работе

Пользователи интернет-провайдера МГТС пожаловались на сбои в работе - РИА Новости, 01.11.2024

Пользователи интернет-провайдера МГТС пожаловались на сбои в работе

Россияне сообщают о проблемах в работе интернет-провайдера МГТС, по данным на 18.42 мск пользователи оставили почти 3,5 тысячи жалоб, говорится на сайте сервиса РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:40

2024-11-01T18:40

2024-11-01T18:49

мгтс

технологии

москва

самарское

воронежская область

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россияне сообщают о проблемах в работе интернет-провайдера МГТС, по данным на 18.42 мск пользователи оставили почти 3,5 тысячи жалоб, говорится на сайте сервиса для отслеживания сбоев "Сбой.рф".Больше всего жалоб - 70% - зафиксировано в Москве. Кроме того, жалуются пользователи из Иркутской, Самарской, Нижегородской, Воронежской областей, а также из Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20241031/sboy-1981027097.html

москва

самарское

воронежская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мгтс, технологии, москва, самарское, воронежская область