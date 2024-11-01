https://ria.ru/20241101/medvedev-1981437397.html

Джонсон повлиял на позицию Киева, заявил Медведев

Джонсон повлиял на позицию Киева, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024

Джонсон повлиял на позицию Киева, заявил Медведев

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в свое время повлиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры, и убедил его, что РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T21:21

2024-11-01T21:21

2024-11-01T21:21

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в свое время повлиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры, и убедил его, что этого делать не надо, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Он в определенный период влиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры и даже в какой-то момент договориться о принципах урегулирования этого конфликта. Это не секрет, именно он сказал: "Нет, не надо. Мы вам поможем. Все будет нормально. Вы должны проявить волю". А потом фьють – и его не стало", - сказал Медведев в интервью RT. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.

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