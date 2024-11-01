Рейтинг@Mail.ru
Джонсон повлиял на позицию Киева, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981437397.html
Джонсон повлиял на позицию Киева, заявил Медведев
Джонсон повлиял на позицию Киева, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024
Джонсон повлиял на позицию Киева, заявил Медведев
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в свое время повлиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры, и убедил его, что РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:21
2024-11-01T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
киев
великобритания
россия
дмитрий медведев
борис джонсон
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434323_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_b58417ade2eac4092fba256cdd32816b.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в свое время повлиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры, и убедил его, что этого делать не надо, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Он в определенный период влиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры и даже в какой-то момент договориться о принципах урегулирования этого конфликта. Это не секрет, именно он сказал: "Нет, не надо. Мы вам поможем. Все будет нормально. Вы должны проявить волю". А потом фьють – и его не стало", - сказал Медведев в интервью RT. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
https://ria.ru/20241101/kiev-1980901871.html
киев
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434323_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_581243e5601b582de04e1203b72d1566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, великобритания, россия, дмитрий медведев, борис джонсон, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Великобритания, Россия, Дмитрий Медведев, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Джонсон повлиял на позицию Киева, заявил Медведев

Медведев: Джонсон повлиял на позицию Киева, который мог пойти на переговоры

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в свое время повлиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры, и убедил его, что этого делать не надо, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Он в определенный период влиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры и даже в какой-то момент договориться о принципах урегулирования этого конфликта. Это не секрет, именно он сказал: "Нет, не надо. Мы вам поможем. Все будет нормально. Вы должны проявить волю". А потом фьють – и его не стало", - сказал Медведев в интервью RT.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Конец иллюзиям. Киев нашел сразу три способа избежать поражения
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВеликобританияРоссияДмитрий МедведевБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала