Джонсон повлиял на позицию Киева, заявил Медведев
Медведев: Джонсон повлиял на позицию Киева, который мог пойти на переговоры
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в свое время повлиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры, и убедил его, что этого делать не надо, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Он в определенный период влиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры и даже в какой-то момент договориться о принципах урегулирования этого конфликта. Это не секрет, именно он сказал: "Нет, не надо. Мы вам поможем. Все будет нормально. Вы должны проявить волю". А потом фьють – и его не стало", - сказал Медведев в интервью RT.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.