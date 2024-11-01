https://ria.ru/20241101/lavrov-1981268420.html
Лавров оценил перспективы участия России в строительстве АЭС "Синоп"
Лавров оценил перспективы участия России в строительстве АЭС "Синоп" - РИА Новости, 01.11.2024
Лавров оценил перспективы участия России в строительстве АЭС "Синоп"
Москва считает, что если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп", от этого выиграют обе стороны, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T07:42
2024-11-01T07:42
2024-11-01T07:42
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Москва считает, что если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп", от этого выиграют обе стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Власти Турции должны принять решение о том, как, на какой основе и при чьем содействии будет реализован проект строительства АЭС в Синопе. Если удастся согласовать параметры участия России, то, на наш взгляд, от этого выиграют обе стороны. У нас имеется успешный пример сотрудничества – строительство АЭС "Аккую", - сказал министр в интервью турецкой газете Hurriyet. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в июле 2024 года на полях саммита ШОС заявил, что Анкара и Москва обсуждают детали нового проекта. Гендиректор "Росатома", в свою очередь, сообщал, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС "Синоп". Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20241101/rossija-1981267703.html
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В мире, Космос - РИА Наука, Россия, Турция, Москва, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Hurriyet, ШОС
Лавров оценил перспективы участия России в строительстве АЭС "Синоп"
Лавров: от участия России в строительстве АЭС "Синоп" выиграют обе стороны