https://ria.ru/20241101/lavrov-1981268420.html

Лавров оценил перспективы участия России в строительстве АЭС "Синоп"

Лавров оценил перспективы участия России в строительстве АЭС "Синоп" - РИА Новости, 01.11.2024

Лавров оценил перспективы участия России в строительстве АЭС "Синоп"

Москва считает, что если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп", от этого выиграют обе стороны, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T07:42

2024-11-01T07:42

2024-11-01T07:42

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Москва считает, что если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп", от этого выиграют обе стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Власти Турции должны принять решение о том, как, на какой основе и при чьем содействии будет реализован проект строительства АЭС в Синопе. Если удастся согласовать параметры участия России, то, на наш взгляд, от этого выиграют обе стороны. У нас имеется успешный пример сотрудничества – строительство АЭС "Аккую", - сказал министр в интервью турецкой газете Hurriyet. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в июле 2024 года на полях саммита ШОС заявил, что Анкара и Москва обсуждают детали нового проекта. Гендиректор "Росатома", в свою очередь, сообщал, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС "Синоп". Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://ria.ru/20241101/rossija-1981267703.html

https://ria.ru/20240614/turtsiya-1952785353.html

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в мире, космос - риа наука, россия, турция, москва, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую", hurriyet, шос