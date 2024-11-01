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Конец иллюзиям. Киев нашел сразу три способа избежать поражения - РИА Новости, 01.11.2024
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08:00 01.11.2024 (обновлено: 08:02 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/kiev-1980901871.html
Конец иллюзиям. Киев нашел сразу три способа избежать поражения
Конец иллюзиям. Киев нашел сразу три способа избежать поражения - РИА Новости, 01.11.2024
Конец иллюзиям. Киев нашел сразу три способа избежать поражения
Даже украинцы признают: с начала СВО киевский режим погряз в коррупции еще сильнее. Мобилизация превратила десятки сотрудников территориальных центров... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:00
2024-11-01T08:02
украина
киев
виктор ляшко
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Даже украинцы признают: с начала СВО киевский режим погряз в коррупции еще сильнее. Мобилизация превратила десятки сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) и членов МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) в долларовых миллионеров. Ни массовые аресты, ни увольнения не помогают. Впрочем, власти особых проблем не видят и своими распоряжениями лишь усугубляют ситуацию.Восемь с половинойНа прошлой неделе в Киеве задержали трех тэцэкашников, которые за 8,5 тысячи долларов выдавали отсрочки с занесением в реестр. При обыске у них дома обнаружили 1,2 миллиона долларов и 45 тысяч евро наличными. А в гаражах — одиннадцать элитных автомобилей стоимостью около ста тысяч долларов каждый.Во Львове сотрудник ТЦК сам пытался дать взятку в две тысячи долларов коллеге-проверяющему, чтобы "отмазать" своего подчиненного, которому грозило наказание за пьянство на рабочем месте. Теперь речь уже не об административном разбирательстве, а об уголовном (до восьми лет тюрьмы).Почти 90% украинцев уверены, что коррупция в последние два года усилилась. И большинство указывает прежде всего на ТЦК. Только потом — на суды и прочие государственные структуры.Тем не менее глава офиса Зеленского Андрей Ермак считает все это частью информационной войны. То есть клеветой на украинское государство.Однако скандал с МСЭК киевским властям проигнорировать не удалось. Как выяснилось, почти 70 членов комиссий за деньги присваивали инвалидность тысячам граждан. В частности, "инвалидами" стали десятки прокуроров Хмельницкой и Черкасской областей. Им не только выписали бронь от мобилизовали, но еще и социальную пенсию назначили. Разумеется, они за это щедро отблагодарили.Сладкая жизньИз 25 глав областных МСЭК 18 — миллионеры. Самая богатая — руководитель Хмельницкой комиссии Татьяна Крупа, сейчас она под арестом. У нее нашли 15 миллионов гривен наличными, ее семья владеет шестнадцатью домами, тремя квартирами и сорока земельными участками.У главврача Винницкой областной МСЭК Юлии Даниленко и руководителя Львовской комиссии Владимира Решота немногим меньше. По словам главы Национального агентства по предотвращению коррупции Виктора Павлущика, конфисковать имущество у них не получится. Такого закона нет. Обвинят лишь в недостоверном декларировании.Доклад о МСЭК министра здравоохранения Виктора Ляшко на Банковой сочли неубедительным. Зеленский потребовал "кадровых решений". Однако, отстранив от должности руководителя центральной МСЭК, Ляшко сообщил, что сам никуда уходить не собирается.А генпрокурор Костин все же подал в отставку — глава киевского режима прямо возложил на него "политическую ответственность" за зарвавшихся подчиненных. К слову, об этом увольнении слухи ходили еще с весны. Кто займет освободившееся кресло, пока неясно.К министру обороны Рустему Умерову тоже возникли вопросы. В Раде нардеп Алексей Гончаренко* призвал уволить его из-за образовавшейся коррупционной пирамиды. "Кто может откупиться — откупается. А кто не может — того принудительно мобилизуют", — возмущался он.Спрос на коррупциюЗеленский распорядился ликвидировать все МСЭК. Их функции временно исполняет Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности. Власти обещают пересмотреть 90 тысяч дел. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в первую очередь — об инвалидности. На это дали три месяца. Медкомиссии с ноября переводят на "цифру". Откуда возьмутся средства на такие реформы — непонятно.Со взятками в других сферах тоже полный туман. Зато, как предупреждает украинское издание NV, у военкомов скоро появится еще один способ незаконного обогащения — порядок бронирования работников предприятий хотят пересмотреть.По одному из вариантов постановления кабмина, региональные администрации и ТЦК станут вместе определять, какое предприятие достойно статуса критически важного. Несложно представить, к чему это приведет. Источники из правительства полагают, что окончательное решение по данному вопросу Зеленский примет лично.Закон об изменении работы МСЭК Рада утвердила в один день с продлением мобилизации и военного положения еще на три месяца. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что скоро призовут 160 тысяч человек — это доукомплектует ВСУ до 85%. Значит, рейды ТЦК, силовые задержания продолжатся. Как и взятки. Коррупция была и остается неотъемлемой частью киевского режима.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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украина, киев, виктор ляшко, рустем умеров, вооруженные силы украины
Украина, Киев, Виктор Ляшко, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины
Конец иллюзиям. Киев нашел сразу три способа избежать поражения

Киев отрицает растущие масштабы коррупции на фоне массовых арестов за взятки

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : U.S. Army
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Даже украинцы признают: с начала СВО киевский режим погряз в коррупции еще сильнее. Мобилизация превратила десятки сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) и членов МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) в долларовых миллионеров. Ни массовые аресты, ни увольнения не помогают. Впрочем, власти особых проблем не видят и своими распоряжениями лишь усугубляют ситуацию.

Восемь с половиной

На прошлой неделе в Киеве задержали трех тэцэкашников, которые за 8,5 тысячи долларов выдавали отсрочки с занесением в реестр. При обыске у них дома обнаружили 1,2 миллиона долларов и 45 тысяч евро наличными. А в гаражах — одиннадцать элитных автомобилей стоимостью около ста тысяч долларов каждый.
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Во Львове сотрудник ТЦК сам пытался дать взятку в две тысячи долларов коллеге-проверяющему, чтобы "отмазать" своего подчиненного, которому грозило наказание за пьянство на рабочем месте. Теперь речь уже не об административном разбирательстве, а об уголовном (до восьми лет тюрьмы).
Почти 90% украинцев уверены, что коррупция в последние два года усилилась. И большинство указывает прежде всего на ТЦК. Только потом — на суды и прочие государственные структуры.
Тем не менее глава офиса Зеленского Андрей Ермак считает все это частью информационной войны. То есть клеветой на украинское государство.
Однако скандал с МСЭК киевским властям проигнорировать не удалось. Как выяснилось, почти 70 членов комиссий за деньги присваивали инвалидность тысячам граждан. В частности, "инвалидами" стали десятки прокуроров Хмельницкой и Черкасской областей. Им не только выписали бронь от мобилизовали, но еще и социальную пенсию назначили. Разумеется, они за это щедро отблагодарили.
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак

Сладкая жизнь

Из 25 глав областных МСЭК 18 — миллионеры. Самая богатая — руководитель Хмельницкой комиссии Татьяна Крупа, сейчас она под арестом. У нее нашли 15 миллионов гривен наличными, ее семья владеет шестнадцатью домами, тремя квартирами и сорока земельными участками.
У главврача Винницкой областной МСЭК Юлии Даниленко и руководителя Львовской комиссии Владимира Решота немногим меньше. По словам главы Национального агентства по предотвращению коррупции Виктора Павлущика, конфисковать имущество у них не получится. Такого закона нет. Обвинят лишь в недостоверном декларировании.
© Фото : офис генпрокурора УкраиныСотрудники правоохранительных органов Украины в кабинете врача медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным
Сотрудники правоохранительных органов Украины в кабинете врача медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : офис генпрокурора Украины
Сотрудники правоохранительных органов Украины в кабинете врача медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным
Доклад о МСЭК министра здравоохранения Виктора Ляшко на Банковой сочли неубедительным. Зеленский потребовал "кадровых решений". Однако, отстранив от должности руководителя центральной МСЭК, Ляшко сообщил, что сам никуда уходить не собирается.
А генпрокурор Костин все же подал в отставку — глава киевского режима прямо возложил на него "политическую ответственность" за зарвавшихся подчиненных. К слову, об этом увольнении слухи ходили еще с весны. Кто займет освободившееся кресло, пока неясно.
К министру обороны Рустему Умерову тоже возникли вопросы. В Раде нардеп Алексей Гончаренко* призвал уволить его из-за образовавшейся коррупционной пирамиды. "Кто может откупиться — откупается. А кто не может — того принудительно мобилизуют", — возмущался он.
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров

Спрос на коррупцию

Зеленский распорядился ликвидировать все МСЭК. Их функции временно исполняет Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности. Власти обещают пересмотреть 90 тысяч дел. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в первую очередь — об инвалидности. На это дали три месяца. Медкомиссии с ноября переводят на "цифру". Откуда возьмутся средства на такие реформы — непонятно.
Со взятками в других сферах тоже полный туман. Зато, как предупреждает украинское издание NV, у военкомов скоро появится еще один способ незаконного обогащения — порядок бронирования работников предприятий хотят пересмотреть.
© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в медиабанк
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
По одному из вариантов постановления кабмина, региональные администрации и ТЦК станут вместе определять, какое предприятие достойно статуса критически важного. Несложно представить, к чему это приведет. Источники из правительства полагают, что окончательное решение по данному вопросу Зеленский примет лично.
Закон об изменении работы МСЭК Рада утвердила в один день с продлением мобилизации и военного положения еще на три месяца. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что скоро призовут 160 тысяч человек — это доукомплектует ВСУ до 85%. Значит, рейды ТЦК, силовые задержания продолжатся. Как и взятки. Коррупция была и остается неотъемлемой частью киевского режима.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
"Новый источник угрозы". Киев получил неутешительный прогноз
22 октября, 08:00
 
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