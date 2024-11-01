Конец иллюзиям. Киев нашел сразу три способа избежать поражения
Киев отрицает растущие масштабы коррупции на фоне массовых арестов за взятки
© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
© Фото : U.S. Army
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Даже украинцы признают: с начала СВО киевский режим погряз в коррупции еще сильнее. Мобилизация превратила десятки сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) и членов МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) в долларовых миллионеров. Ни массовые аресты, ни увольнения не помогают. Впрочем, власти особых проблем не видят и своими распоряжениями лишь усугубляют ситуацию.
Восемь с половиной
На прошлой неделе в Киеве задержали трех тэцэкашников, которые за 8,5 тысячи долларов выдавали отсрочки с занесением в реестр. При обыске у них дома обнаружили 1,2 миллиона долларов и 45 тысяч евро наличными. А в гаражах — одиннадцать элитных автомобилей стоимостью около ста тысяч долларов каждый.
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Во Львове сотрудник ТЦК сам пытался дать взятку в две тысячи долларов коллеге-проверяющему, чтобы "отмазать" своего подчиненного, которому грозило наказание за пьянство на рабочем месте. Теперь речь уже не об административном разбирательстве, а об уголовном (до восьми лет тюрьмы).
Почти 90% украинцев уверены, что коррупция в последние два года усилилась. И большинство указывает прежде всего на ТЦК. Только потом — на суды и прочие государственные структуры.
Тем не менее глава офиса Зеленского Андрей Ермак считает все это частью информационной войны. То есть клеветой на украинское государство.
Однако скандал с МСЭК киевским властям проигнорировать не удалось. Как выяснилось, почти 70 членов комиссий за деньги присваивали инвалидность тысячам граждан. В частности, "инвалидами" стали десятки прокуроров Хмельницкой и Черкасской областей. Им не только выписали бронь от мобилизовали, но еще и социальную пенсию назначили. Разумеется, они за это щедро отблагодарили.
Сладкая жизнь
Из 25 глав областных МСЭК 18 — миллионеры. Самая богатая — руководитель Хмельницкой комиссии Татьяна Крупа, сейчас она под арестом. У нее нашли 15 миллионов гривен наличными, ее семья владеет шестнадцатью домами, тремя квартирами и сорока земельными участками.
У главврача Винницкой областной МСЭК Юлии Даниленко и руководителя Львовской комиссии Владимира Решота немногим меньше. По словам главы Национального агентства по предотвращению коррупции Виктора Павлущика, конфисковать имущество у них не получится. Такого закона нет. Обвинят лишь в недостоверном декларировании.
© Фото : офис генпрокурора УкраиныСотрудники правоохранительных органов Украины в кабинете врача медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным
© Фото : офис генпрокурора Украины
Сотрудники правоохранительных органов Украины в кабинете врача медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным
Доклад о МСЭК министра здравоохранения Виктора Ляшко на Банковой сочли неубедительным. Зеленский потребовал "кадровых решений". Однако, отстранив от должности руководителя центральной МСЭК, Ляшко сообщил, что сам никуда уходить не собирается.
А генпрокурор Костин все же подал в отставку — глава киевского режима прямо возложил на него "политическую ответственность" за зарвавшихся подчиненных. К слову, об этом увольнении слухи ходили еще с весны. Кто займет освободившееся кресло, пока неясно.
К министру обороны Рустему Умерову тоже возникли вопросы. В Раде нардеп Алексей Гончаренко* призвал уволить его из-за образовавшейся коррупционной пирамиды. "Кто может откупиться — откупается. А кто не может — того принудительно мобилизуют", — возмущался он.
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров
Спрос на коррупцию
Зеленский распорядился ликвидировать все МСЭК. Их функции временно исполняет Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности. Власти обещают пересмотреть 90 тысяч дел. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в первую очередь — об инвалидности. На это дали три месяца. Медкомиссии с ноября переводят на "цифру". Откуда возьмутся средства на такие реформы — непонятно.
Со взятками в других сферах тоже полный туман. Зато, как предупреждает украинское издание NV, у военкомов скоро появится еще один способ незаконного обогащения — порядок бронирования работников предприятий хотят пересмотреть.
© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
По одному из вариантов постановления кабмина, региональные администрации и ТЦК станут вместе определять, какое предприятие достойно статуса критически важного. Несложно представить, к чему это приведет. Источники из правительства полагают, что окончательное решение по данному вопросу Зеленский примет лично.
Закон об изменении работы МСЭК Рада утвердила в один день с продлением мобилизации и военного положения еще на три месяца. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что скоро призовут 160 тысяч человек — это доукомплектует ВСУ до 85%. Значит, рейды ТЦК, силовые задержания продолжатся. Как и взятки. Коррупция была и остается неотъемлемой частью киевского режима.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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