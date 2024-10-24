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Большинство жителей Украины отмечают рост коррупции, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2024
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20:34 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979914563.html
Большинство жителей Украины отмечают рост коррупции, показал опрос
Большинство жителей Украины отмечают рост коррупции, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2024
Большинство жителей Украины отмечают рост коррупции, показал опрос
Почти 90% жителей Украины считают, что уровень коррупции в стране вырос с 2022 года, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "Украинская... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:34
2024-10-24T20:34
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Почти 90% жителей Украины считают, что уровень коррупции в стране вырос с 2022 года, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "Украинская социологическая платформа". Исследование проводилось методом CAWI (анкетирование онлайн) с 7 по 14 сентября. Выборка включает тысячу анкет. Погрешность исследования не превышает 2 – 3,4%. Респондентов спрашивали, изменился ли уровень коррупции в Украине за период с 24 февраля 2022 года. "Пятьдесят девять процентов сказали, что он увеличился, а 30,2% отметили, что скорее увеличился. О том, что уровень коррупции уменьшился или скорее уменьшился, сообщили 4,7% опрошенных, а для 6% было трудно ответить на этот вопрос", - приводит результаты исследования сайт "Украинской социологической платформы". Среди наиболее коррумпированных органов власти респонденты отметили военкоматы, судебную систему, среди наименее коррумпированных – органы соцзащиты. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20241001/poroshenko-1975795475.html
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353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Большинство жителей Украины отмечают рост коррупции, показал опрос

Опрос: почти 90 процентов украинцев считают, что уровень коррупции вырос

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве
Люди на улице в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Почти 90% жителей Украины считают, что уровень коррупции в стране вырос с 2022 года, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "Украинская социологическая платформа".
Исследование проводилось методом CAWI (анкетирование онлайн) с 7 по 14 сентября. Выборка включает тысячу анкет. Погрешность исследования не превышает 2 – 3,4%.
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1 октября, 18:28
Респондентов спрашивали, изменился ли уровень коррупции в Украине за период с 24 февраля 2022 года. "Пятьдесят девять процентов сказали, что он увеличился, а 30,2% отметили, что скорее увеличился. О том, что уровень коррупции уменьшился или скорее уменьшился, сообщили 4,7% опрошенных, а для 6% было трудно ответить на этот вопрос", - приводит результаты исследования сайт "Украинской социологической платформы".
Среди наиболее коррумпированных органов власти респонденты отметили военкоматы, судебную систему, среди наименее коррумпированных – органы соцзащиты.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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