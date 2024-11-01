https://ria.ru/20241101/erdogan-1981401058.html

Эрдоган призвал к солидарности стран Ближнего Востока против Израиля

Эрдоган призвал к солидарности стран Ближнего Востока против Израиля - РИА Новости, 01.11.2024

Эрдоган призвал к солидарности стран Ближнего Востока против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с премьером Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани в пятницу в Стамбуле призвал к солидарности стран Ближнего... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:49

2024-11-01T17:49

2024-11-01T17:49

в мире

турция

ирак

стамбул

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с премьером Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани в пятницу в Стамбуле призвал к солидарности стран Ближнего Востока в отношении действий Израиля. Эрдоган принял Мухаммеда Шиа аль-Судани в субботу в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Во время приема обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ираком, региональные и глобальные вопросы. "В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция и Ирак - две соседние страны с глубокими историческими и культурными связями, и что улучшение отношений и использование возможностей сотрудничества, особенно проекта "Дорога развития", принесет обеим странам многочисленные выгоды, и что они будут продолжать решительно предпринимать необходимые шаги для этого",- сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган заявил, что террористические организации представляют угрозу безопасности как для Турции, так и для Ирака, что неизбирательная борьба со всеми террористическими организациями послужит миру и стабильности обеих стран, и что Турция удовлетворена позитивными шагами, предпринятыми правительством Ирака в борьбе с запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. "Президент Эрдоган заявил, что израильская агрессия, распространяющаяся в нашем регионе, представляет собой угрозу как региональному, так и глобальному миру, и что международное сообщество, особенно страны региона, должны действовать солидарно, чтобы предотвратить это и обеспечить мир и спокойствие, и что Турция продолжит свои усилия во имя мира",- уточнили в канцелярии.

https://ria.ru/20241030/erdogan-1980945771.html

https://ria.ru/20240729/erdogan-1962579795.html

турция

ирак

стамбул

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в мире, турция, ирак, стамбул, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024