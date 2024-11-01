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Сенатор раскрыл цены в столовой Совета Федерации - РИА Новости, 01.11.2024
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02:35 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/eda-1981257189.html
Сенатор раскрыл цены в столовой Совета Федерации
Сенатор раскрыл цены в столовой Совета Федерации - РИА Новости, 01.11.2024
Сенатор раскрыл цены в столовой Совета Федерации
Обед в сенаторской столовой стоит порядка 750 рублей, туда входит овощной салат, первое, второе и компот, рассказал РИА Новости первый замглавы экономического... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:35
2024-11-01T02:35
совет федерации рф
иван абрамов
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Обед в сенаторской столовой стоит порядка 750 рублей, туда входит овощной салат, первое, второе и компот, рассказал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. В Совете Федерации расположены две столовые. Одна закрытая, там обедают только сенаторы, вторая – для всех посетителей верхней палаты парламента. "Мой обычный обед в столовой стоит порядка 750 рублей. Я беру витаминный салат, первое, второе – мясо или рыбу с гарниром, и компот из сухофруктов. Все очень вкусно", - уточнил Абрамов. Он также рассказал, что в столовой для сенаторов нет стоек с блюдами, столики как в кафе. Меню и затем обед приносят официанты. В общей столовой достаточно большой выбор блюд, в среднем более пяти видов холодных блюд, три первых, шесть-семь вторых. Предлагается мясо, рыба, порционные блюда. Дополнительно есть постное меню. Салат из моркови обойдется посетителю в 15 рублей, салат оливье с курицей – 150 рублей, рассольник по-суздальски стоит 160 рублей, свинина запеченная с овощами - 230 рублей, а котлета рыбная с сыром – 210 рублей. В общей столовой самообслуживание.
https://ria.ru/20241016/gosduma-1978249056.html
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совет федерации рф, иван абрамов
Совет Федерации РФ, Иван Абрамов
Сенатор раскрыл цены в столовой Совета Федерации

Сенатор Абрамов: обед в столовой Совета Федерации стоит около 750 рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Обед в сенаторской столовой стоит порядка 750 рублей, туда входит овощной салат, первое, второе и компот, рассказал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
В Совете Федерации расположены две столовые. Одна закрытая, там обедают только сенаторы, вторая – для всех посетителей верхней палаты парламента.
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"Мой обычный обед в столовой стоит порядка 750 рублей. Я беру витаминный салат, первое, второе – мясо или рыбу с гарниром, и компот из сухофруктов. Все очень вкусно", - уточнил Абрамов.
Он также рассказал, что в столовой для сенаторов нет стоек с блюдами, столики как в кафе. Меню и затем обед приносят официанты.
В общей столовой достаточно большой выбор блюд, в среднем более пяти видов холодных блюд, три первых, шесть-семь вторых. Предлагается мясо, рыба, порционные блюда. Дополнительно есть постное меню.
Салат из моркови обойдется посетителю в 15 рублей, салат оливье с курицей – 150 рублей, рассольник по-суздальски стоит 160 рублей, свинина запеченная с овощами - 230 рублей, а котлета рыбная с сыром – 210 рублей.
В общей столовой самообслуживание.
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