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Биография Александра Дрозденко

Биография Александра Дрозденко - РИА Новости, 01.11.2024

Биография Александра Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко родился 1 ноября 1964 года в Джамбульской области Казахской ССР (ныне Жамбылская область Республики РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T00:46

2024-11-01T00:46

2024-11-01T00:46

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александр дрозденко

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Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко родился 1 ноября 1964 года в Джамбульской области Казахской ССР (ныне Жамбылская область Республики Казахстан) в семье служащих.В 1986 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный аграрный университет) по специальности "экономика и организация сельского хозяйства". Кандидат экономических наук (2007).После окончания института работал экономистом в совхозах Кингисеппского района Ленинградской области.С 1988 по 1993 год являлся главным экономистом акционерного общества "Агро-Балт".В 1991 году был избран депутатом Кингисеппского городского Совета народных депутатов, с 1993 года являлся его председателем.В ноябре 1993 года перешел на работу в мэрию Кингисеппского района на должность заместителя мэра, затем занимал пост вице-мэра, в 1996 году – мэра Кингисеппского района.В декабре 1996 года был избран главой муниципального образования "Кингисеппский район", повторно был переизбран на эту должность в декабре 2000 года.С ноября 2002 года – вице-губернатор Ленинградской области – председатель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.В мае 2012 года Законодательным собранием Ленинградской области по представлению президента Российской Федерации наделен полномочиями губернатора Ленинградской области, 28 мая 2012 года вступил в должность губернатора Ленинградской области.С 12 мая 2015 года – исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области.13 сентября 2015 года по итогам выборов был избран губернатором Ленинградской области, получил поддержку 82,1% избирателей. 30 сентября Александр Дрозденко официально вступил в должность губернатора Ленинградской области. 13 сентября 2020 года был переизбран губернатором Ленинградской области. За него проголосовали 83,61% избирателей. 17 сентября 2020 года Александр Дрозденко официально вступил в должность.Член Высшего совета партии "Единая Россия".Секретарь Ленинградского регионального отделения партии "Единая Россия".Александр Дрозденко награжден орденом Дружбы (1996), орденом Почета (2014), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2017), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2008) и II (2002) степеней и др.Александр Дрозденко женат, у него две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, биографии, александр дрозденко, ленинградская область